السبت 21 ديسمبر 2024
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محافظات

وزير الصحة ومحافظ بني سويف يفتتحان مؤتمر الأمراض غير السارية

وزير الصحة ومحافظ
وزير الصحة ومحافظ بني سويف، فيتو

 افتتح الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فعاليات المؤتمر العلمي الأول الذي تنظمه مديرية الصحة حول الأمراض غير السارية. 

وجاء ذلك بحضور الدكتور بلال حبش نائب المحافظ، الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ونقيب الأطباء بـ بني سويف الدكتور عماد البنا، وعميد كلية الطب بجامعة بني سويف الدكتور خالد الحديدي، الدكتور محمد قريبة وكيل المديرية، ولفيف من قيادات الوزارة والمديرية ونواب ومساعدي الوزير.  

وزير الصحة ومحافظ بني سويف 

ورحب محافظ بني سويف بنائب رئيس الوزراء الدكتور خالد عبد الغفار  وزير الصحة،معربا عن سعادته بالمشاركة والتواجد في  هذا المحفل العلمي الذي يضم نخبة مميزة من كبار الأساتذة وعلماء وباحثين في الأمراض غير السارية  من السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وغيرها من الأمراض،مما يعد فرصة جيدة للاطلاع على آخر المستجدات في هذا المجال ومواكبة التطور المذهل والسريع في هذا المجال عالميا وفرصة لتبادل الخبرات والوقوف على ما هو جديد مفيد في هذا الملف.

وفي كلمته أعرب نائب رئيس الوزراء عن سعادته وحرصه على المشاركة والتواجد في هذا المؤتمر الذي يعقد على أرض بني سويف، التي تعتبر من أكثر المحافظات التي يسعد بزيارتها كثيرا،بفضل تميز  أداء المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم في العديد من الملفات، حيث تعددت الزيارات الكثيرة، مؤكدا حسن اختيار موضوع المؤتمر" الأمراض غير السارية"،وهو ما يستلزم وضع خريطة صحية لكل محافظة، وذلك في ضوء ثمار ونتائج المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي ولاسيما 100 مليون صحة، التي عززت من الجهود المبذولة في مجال تحسين الصحة العامة، وأهمية ذلك في التحول من الطب العلاجي إلى الوقاية  بما يسهم في تحسن الرعاية الصحية والطبية وتعززيز مستوى الخدمات المقدمة في القطاع.

مؤتمر طبي في بني سويف 

تتضمن فعاليات المؤتمر جلسات علمية وورش عمل ومحاضرات تخصصية في مجال علاج  الأمراض غير السارية بمشاركة نخبة كبيرة من الأساتذة والباحثين وأطباء من مختلف الجامعات المصرية،والتي تشمل:مرض السكري"عبء عالمي"،تحديثات في إدارة الاعتلال العصبي، كيفية التعامل مع اعتلال الكلى السكري، المظاهر الجلدية لمرض السكري، كيفية تشخيص ومتابعة ارتفاع ضغط الدم، وتحديث ESC حول ضغط الدم،مخطط لتشخيص 2ry HTN، حالات طوارئ ارتفاع ضغط الدم، خطوات إعادة التأهيل لمرضى القلب: استراتيجيات الإدارة الفعالة، متلازمة اصطدام الكتف العوامل التشريحية والميكانيكية الحيوية التشخيص التفاضلي، الحالات الصعبة في الأمراض الجلدية،إعادة تشكيل الجسم بطرق غير جراحية وغيرها.

ومن المقرر أن يرافق المحافظ نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، في جولة  لتفقد عددًا  من المستشفيات والمنشآت الطبية ببعض مراكز المحافظة،و تشمل:زيارة المركز الطبي بشرق النيل،و مستشفيات التأمين الصحي وناصر العام واهناسيا التخصصي. 

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