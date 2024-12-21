السبت 21 ديسمبر 2024
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محافظات

محافظ بني سويف ووزير الأوقاف يتابعان بدء تطوير مسجد السيدة حورية

محافظ بني سويف ووزير
محافظ بني سويف ووزير الأوقاف، فيتو

رافق الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، في زيارة تفقدية لمسجد السيدة حورية، لمتابعة بدء تنفيذ خطة تطوير المسجد. يأتي هذا المشروع بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي الأوقاف والسياحة والآثار، إلى جانب مؤسسة مساجد المعنية بتطوير وصيانة بيوت الله.

 

وشهد الزيارة حضور كل من الدكتور بلال حبش، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، والنائب علي بدر، عضو مجلس النواب، والنائب نادر نسيم، عضو مجلس الشيوخ، وعبدالرحمن نصار، وكيل وزارة الأوقاف، وعلي يوسف، رئيس مدينة بني سويف، إلى جانب محمد الشهاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة مساجد، وعمرو مصطفى، رئيس قطاع التطوير المؤسسي بالمؤسسة، كما حضر الداعية الشيخ جابر البغدادي، ومحمد علي خلاف، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ومسجد السيدة حورية، وحسين براني، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وعدد من رجال الدين المسيحي.

 

 تطوير مسجد السيدة حورية ببني سويف 

وتفقد وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف، أعمال التطوير الجارية واستمعا إلى شرح تفصيلي عن خطة العمل، التي تركز على الحفاظ على الطابع الأثري والديني للمسجد مع تطوير البنية التحتية للمرافق والخدمات، تشمل الخطة أعمال الصيانة والترميم للمبنى بما يضمن تحسين التجربة للزوار والمصلين.

 

وأكد محافظ بني سويف على تشكيل لجنة فنية مختصة تضم ممثلين عن التخطيط العمراني، المكتب الفني، الشئون القانونية، والأوقاف والآثار، لضمان تنفيذ المشروع وفق الدراسات القانونية والفنية المطلوبة، كما شدد المحافظ على دعمه الكامل لهذا المشروع الذي سيعزز الهوية الثقافية والدينية للمحافظة ويضيف قيمة كبيرة لزوار المسجد من جميع أنحاء مصر.

 

ويعتبر مسجد السيدة حورية من أهم المعالم التاريخية والدينية في محافظة بني سويف، حيث يتمتع بمكانة مميزة في قلوب أهالي محافظة بني سويف وزوارها، حيث يُعد المسجد وجهة دينية وسياحية بارزة، مما يجعل تطويره مشروعًا مهمًا للحفاظ على التراث وتعزيز السياحة الدينية في المنطقة.

 

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