حياة كريمة تكرّم محافظ بني سويف تقديرًا لجهوده في دعم المبادرة الرئاسية

كرّمت مؤسسة "حياة كريمة"، خلال احتفالية كبرى أقيمت بالقاهرة، الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقديرًا للجهود المتميزة التي بذلتها المحافظة في دعم وتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتحسين جودة حياة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا.

حياة كريمة تكرّم محافظ بني سويف

وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره لمؤسسة "حياة كريمة" على هذا التكريم، مشيرًا إلى أن الجائزة تعد تكريمًا لفريق العمل التنفيذي بالمحافظة، الذين بذلوا جهودًا مخلصة لتحقيق أهداف المبادرة بأعلى كفاءة. وأكد المحافظ أن المبادرة تُعد أضخم مشروع تنموي وخدمي في تاريخ مصر، حيث تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والخدمات لسكان القرى من خلال رؤية تنموية شاملة.

وأوضح المحافظ أن المرحلة الأولى من المبادرة في بني سويف شملت مركزي ببا وناصر، حيث بلغت نسب التنفيذ 95%، مع استمرار العمل على إنجاز بعض مشروعات البنية التحتية الكبرى مثل محطات مياه الشرب والصرف الصحي. كما أشار إلى أن المحافظة بدأت في التخطيط للمرحلة الثانية، التي ستشمل مراكز الواسطى والفشن وبني سويف، لضمان وصول الخدمات إلى جميع القرى المستهدفة.

ابرز مشروعات حياة كريمة ببني سويف

واستعرض المحافظ أبرز المشروعات التي تم تنفيذها، والتي شملت إنشاء 6 وحدات اجتماعية، و12 مجمع خدمات زراعية، و14 نقطة إسعاف، و42 وحدة صحية، و780 فصلًا دراسيًا، و82 مدرسة، بالإضافة إلى 66 مشروعًا للصرف الصحي، و8 محطات معالجة، و29 مركز شباب، و12 مجمع خدمات حكومية، و26 مكتب بريد، و12 نقطة شرطة، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة.

وخلال الحفل، تم تكريم عدد من المحافظين والشخصيات والمؤسسات الفاعلة ورؤساء الجامعات، بجانب وزارات وهيئات كبرى مثل وزارة الثقافة، وزارة الاتصالات، الهيئة العامة للبترول، وصندوق مكافحة الإدمان. كما شمل التكريم فرق العمل والشباب المشاركين في تنفيذ مشروعات المبادرة، بالإضافة إلى الإعلامي أيمن مصطفى الذي تم تعيينه سفيرًا للعمل التطوعي.

وفي لمسة وفاء، اختتمت الاحتفالية بتكريم صور الراحلين من متطوعي "حياة كريمة"، مع التقاط الصور التذكارية للمكرمين، تأكيدًا على أهمية التعاون المجتمعي ودور الشخصيات والمؤسسات الوطنية في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطنين.

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