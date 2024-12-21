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محافظ بني سويف يستقبل وزير الصحة لتفقد عدد من المستشفيات والمنشآت الطبية

محافظ بني سويف يستقبل
محافظ بني سويف يستقبل وزير الصحة، فيتو

استقبل، منذ قليل، الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، في مستهل زيارته للمحافظة، وذلك بحضور الدكتور بلال حبش نائب المحافظ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة. 
 
ومن المقرر أن يرافق محافظ بني سويف، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، في افتتاح المؤتمر العلمي الأول للأمراض غير السارية، الذي تنظمه مديرية الصحة بقاعة المؤتمرات كورنيش النيل، ثم القيام بجولة ميدانية لتفقد عدد من المستشفيات والمنشآت الطبية، والتي تبدأ بمستشفى التأمين الصحي ثم المركز الطبي بشرق النيل، ومستشفيات ناصر وإهناسيا التخصصي.

 

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