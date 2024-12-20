بدء اختبارات المشروع القومي للموهبة الحركية ببني سويف

انطلقت اختبارات المشروع القومي للموهبة الحركية، التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة ببني سويف للفئة العمرية من مواليد 1 يناير 2017 حتى 30 يونيو 2018، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

ا ختيار 100 لاعب ولاعبة

ويستهدف المشروع اختيار 100 لاعب ولاعبة تمهيدًا لبدء التدريب بمعدل ثلاثة تدريبات أسبوعيًا داخل مركز التنمية الشبابية بشرق النيل، تحت إشراف مدربين متخصصين.

وصرّح هشام الجبالي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بـ بني سويف، بأن هذه الاختبارات تُنفذ تحت إشراف الإدارة المركزية للأداء الرياضي (الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية)، وبالتعاون مع المديرية. كما شهد الاختبارات حضور الدكتور عاطف نمر، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة بنها سابقًا ورئيس اللجنة العلمية للمشروع، وأعضاء اللجنة العلمية، من بينهم الدكتور تامر عبد العظيم، مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية بوزارة الشباب، والدكتور أبو الخير عبد التواب، وكيل المديرية للرياضة، والكابتن هشام عباس، مشرف المشروع ببني سويف، إلى جانب عدد من الأخصائيين الرياضيين بإدارة الرياضة.

تنمية المهارات الحركية الأساسية

وأشار "الجبالي" إلى أن المشروع يهدف إلى تنمية المهارات الحركية الأساسية لدى الرياضيين وتطويرها بمهارات تخصصية في الألعاب الرياضية المختلفة، مما يؤهلهم للانضمام لاحقًا إلى المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي. ويُعد المشروع مرحلة تمهيدية لتخريج أبطال رياضيين قادرين على المنافسة محليًا ودوليًا، في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية.

وشملت الاختبارات فحوصات طبية تحت إشراف لجنة مشتركة من اللجنة العلمية والإدارة المركزية للطب الرياضي والإدارة المركزية للأداء الرياضي. تضمنت الفحوصات اختبارات رسم القلب، وصورة دم كاملة، وفحوصات الكشف عن فيروسات A وB وC.

الجدير بالذكر أن مركز التنمية الشبابية بـ بني سويف يُضاف إلى قائمة مراكز المشروع القومي للموهبة الحركية، ليرتفع عدد المراكز إلى أكثر من 20 مركزًا موزعة على 20 محافظة، بهدف تعزيز البنية التحتية الرياضية وتوفير بيئة ملائمة لاكتشاف وتنمية المواهب الشابة.

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