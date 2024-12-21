حملات مكثفة لتحسين مستوى النظافة العامة بالشرقية

قامت رئاسة مركز مشتول السوق محافظة الشرقية بمتابعة حملات النظافة، ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والنقاط الثابتة ومن على الطريق العام، ونقلها إلى المقلب العمومي بالبر الشرقي، لخلق جو صحى وبيئى نظيف، كما تمت متابعة الحملة الميكانيكية برئاسة المركز، للتأكد من خروج المعدات من مقر الحملة، ومتابعة أعمال الصيانة للمعدات.

مركز مدينة الحسينية

وفي مدينة الحسينية تم شن حملة مكبرة بشوارع المدينة لرفع وإزالة الإشغالات لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين بالمدينة، وإظهار الشكل الحضاري والجمالي اللائق.

رى الاشجار التى تمت زراعتها بأبوحماد

وفي مركز أبو حماد تمت متابعة أعمال نظافة التلتوارات وري الأشجار التي تم زراعتها على الطرق الرئيسية ورفع السفوحة من على جانبي الطريق، باستخدام سيارة المكنسة حفاظًا على الشكل الحضارى والجمالى للمدينة.

أعمال النظافة اليومية بديرب نجم

وفي مركز ديرب نجم تمت متابعة أعمال النظافة اليومية على الطريق العام ديرب نجم - الزقازيق وديرب نجم - المنصورة والوحدة المحلية بصافور، كما تم رفع تراكمات القمامة والسفوحة بداية من سمارة وحتى نهاية قرية إكوة وتحميل المخلفات وتجمعات القمامة بجانبي الطريق ونقلها للأماكن المخصصة لها.

رفع نقاط التجميع من القنايات

وفي مدينة القنايات تم رفع مخلفات القمامة من كافة نقاط التجميع بالمدينة بواسطة العاملين بإدارة المخلفات الصلبة ونقلها للنقطة الوسيطة بالمدينة تمهيدًا لنقلها إلى المدفن الصحي ببلبيس وتم نقل كمية تراكمات قدرها 50 طنا من النقطة الوسيطة إلى المدفن الصحي بواسطة التريلا الخاصة بالمدينة

استمرار صيانة تركيب كشافات الانارة

وتم رش الطرق الرئيسية بنطاق المدينة بالمية، فضلًا عن استمرار أعمال صيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة العامة وإزالة أفرع الأشجار التي تعترض أسلاك الكهرباء، وتمثل خطرا داهما بنطاق مدينة القنايات وتوابعها ،بواسطة العاملين بقسم الإنارة العامة برئاسة المدينة..

رفع تراكمات القمامة

وفي مركز الإبراهيمية، تم إستكمال أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامة والوحدات المحلية بكفور نجم والحلوات ومباشر ونقل المخلفات للمحطة الوسيطة بعزبة التل حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

تمهيد الشوارع والطرق

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بمتابعة حملات النظافة وتمهيد الشوارع والطرق بكافة الأنحاء وبصفة دورية خلال حملات نظافة علي مدار اليوم لتحسين جميع الخدمات المؤداه للمواطنين

غسيل الأرصفة والبلدورات

كما قام قسم البساتين بزرع وتقليم الأشجار بمدخل المدينة وغسيل الأرصفة البلدورات، فضلًا عن تسوية وتمهيد بعض الشوارع الرئيسية والفرعية لتسهيل الحركة والمرور والإنتقال، كما تم متابعة أعمال الكهرباء وصيانة الكشافات والأعمدة الكهربائية بالطرق الرئيسية حيث تم تغيير بعض الأسلاك المتهالكة وتركيب كشافات الإنارة والخلايا الكهروضوئية ولمبات ليد موفرة.

رئاسة حى ثان

كما قامت رئاسة حي ثان الزقازيق بالمرور على المخابز المدعمة لمتابعة سير العمل والتأكد من توافر الدقيق والأوزان وتقديم رغيف خبز بجودة عالية للمواطنين وقامت رئاسة الحي بالمرور علي مقر الحملة الميكانيكية بالصيادين للتأكد من خروج جميع المعدات وكذلك المرور على مقر إدارة تحسين البيئة ومتابعة مجهودات النظافة بالشوارع.

رئاسة حى أول الزقازيق

هذا وقد قامت رئاسة حى أول الزقازيق بمتابعة أعمال الحملة الميكانيكية والتأكد من تشغيل وإصلاح وخروج المعدات للحملة الميكانيكية لحى أول الزقازيق لأعمال النظافة في كافة أنحاء الحى للارتقاء بمستوى منظومة النظافة وبمتابعة أعمال إدارة المخلفات الصلبة.

مركز ومدينة منيا القمح

وقامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بتكثيف حملات النظافة لرفع القمامة وكنس جميع الشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة لرفعها الى المقلب العمومي فضلًا عن رفع الإشغالات المخالفة وتمهيد الشوارع.

توجيهات المهندس محافظ الشرقية

وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ودهان البلدورات وقص وتهذيب الأشجار ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب لمبات ليد للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي أمام المواطنين والزائرين.

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