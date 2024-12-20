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محافظات

إزالة 10 حالات تعد بالبناء المخالف بالشرقية

المهندس حازم الأشموني
المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق محافظة الشرقية،وذلك  تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة  والزراعية وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

قطع المرافق عن المخالفين 

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت عن إزالة 7 حالات تعد بمساحة 784 متر مباني و3 حالات تعد بمساحة 4 أفدنة و17 قيراط بنطاق المحافظة.

 

إزالة 16 حالة تعدي على أملاك الدولة بمحافظة الشرقية

التصدى لأي حالات تعد بالبناء المخالف 

أشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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