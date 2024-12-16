محافظ الشرقية يترأس لجان اختيار وظائف بالديوان العام ومديرية الصحة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن معايير تجديد شغل الوظائف القيادية تتضمن التعرف على الإمكانيات البشرية للمتقدم لشغل الوظيفة ومدى قدرته على تقديم الأفضل لتحسين منظومة العمل بمحافظة الشرقية.

معيارالاختيارقدرة الفرد على حل المشكلات

وكما تتضمن المعايير ضبط الأداء وكذلك إختبار السمات الشخصية ومهارات الإتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة إتخاذ القرار.

اخيار مديري العموم بالمحافظة

جاء ذلك خلال ترأسه لجنتي إختبار تجديد شغل وظيفتي مدير عام الإدارة العامة لشؤون مكتب المحافظ ومدير عام الإدارة العامة للشئون العلاجية والخدمات المكملة بمديرية الشؤون الصحية.

خطة الدولة لارتقاء بالعمل

أوضح محافظ الشرقية أن اختبارات تجديد شغل الوظائف القيادية بجميع قطاعات العمل تأتي تفعيلا لخطة الدولة للنهوض بالعمل الإداري والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيلًا لسياسة الإصلاح التي تنتهجها الدولة بما ينعكس على تحسين مستوى أداء دولاب العمل الحكومي.

حضور الاختيارات من قيادات المحافظة

حضر الإختبارات محمد نعمه كُجُك السكرتيرالعام المساعد للمحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد السابق للمحافظة والدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة والمحاسب السيد أحمد فج النور مدير مديرية التنظيم والإدارة والدكتورة ميساء عبد الله خبير في مجال الوظيفة بجامعة الزقازيق.

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