محافظ الشرقية يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول

اعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول (دور يناير 2025) لمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي وصفوف النقل بالتعليم الفني والمزدوج بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة والتي ستبدأ يوم السبت الموافق 11 يناير وتنتهي يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025.

توفير المناخ المناسب للطلاب

أكد المحافظ على وكيل وزارة التربية والتعليم بتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة في مراحل التعليم المختلفة التوفيق والنجاح.

امتحانات الفصل الدراسي الاول، فيتو

امتحانات الفصل الدراسي الاول

ومن جانبه أوضح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ( دور يناير 2025) سستعقد كالاتي:

- تعقد امتحانات الصف الثالث الابتدائي علي مدار 4 أيام تبدأ من يوم السبت الموافق 11/1/2025 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 14/1/2025

امتحانات،فيتو

* تعقد امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي علي مدار 5 أيام تبدأ يوم السبت 11/1/2025 وتنتهي يوم الأربعاء 15/1/2025

فيتو

- تعقد امتحانات الصفوف الأول والثاني الاعدادي عام ومهني والثامن أمل والسادس نور علي مدار 5 أيام تبدأ يوم السبت 11/1/2025 وتنتهي يوم الأربعاء 15/1/2025

- تعقد امتحانات الصف الثالث الاعدادي العام على مدار 6 أيام تبدأ يوم الخميس 16/1/2025 وتنتهي يوم الخميس 23/1/2025

فيتو

- تعقد امتحانات الصف الثالث الاعدادي ( المهني - النور - الامل ) على مدار 5 أيام تبدأ يوم السبت 18/1/2025 وتنتهي يوم الخميس 23/1/2025

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الصفين الاول والثاني (فني تجاري وفندقي - صنايع نظام الثلاث سنوات - مهني صناعي - زراعي نظام الثلاث سنوات) بالإضافة إلي الصفوف الأول والثاني والثالث والرابع صناعي ومتقدمة تجاري والسلطان عويس والأول زراعي نظام الخمس سنوات بجانب مدارس التعليم المزدوج تعقد على مدار 12 يوم تبدأ جميعها يوم الخميس 9/1/2025 وتنتهي يوم الخميس 23/1/2025.

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