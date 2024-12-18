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محافظ الشرقية يلتقي نائبة رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة

محافظ الشرقية يلتقي
محافظ الشرقية يلتقي نائبة رئيس المجلس القومي للطفولة

التقى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدكتورة هيام نظيف نائبة رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك لبحث سبل تعزيز حماية ودعم حقوق الطفل، والذي يأتي في إطار التعاون المثمر بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومحافظة الشرقية، لدعم الأنشطة التي تركز على حماية الأطفال، وتعزيز التنمية المستدامة تنفيذًا للمبادرات الرئاسية للعمل على بناء مستقبل مشرق للطفل المصري.

محافظ الشرقية يُشيد بجهود وحدة حماية الطفل

حضور اللقاء مع المحافظ 

جاء ذلك بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ ، والدكتور محمد مصطفي مدير عام برنامج منتدي الطفل على مستوي الجمهورية، وهبه محمد مدير وحدة حماية الطفل بالديوان العام.

مناقشة كل أشكال العنف وتوفير بيئة آمنة للطفل 

وخلال اللقاء تم مناقشة آليات عمل وحدة حماية الطفل وما تقدمه من خدمات للحفاظ على الطفل من كافة أشكال العنف وتوفير بيئة آمنه له، بالإضافة إلى استعراض أهداف المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية ( بداية جديدة لبناء الإنسان) والتي تقوم على الإستثمار في رأس المال البشري 

اعتبار مرحلة الطفولة هى مرحلة الأساس 

والاهتمام بالأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة من عمر يوم وحتى ٦ سنوات باعتبارها مرحلة الأساس لبناء وتشكيل وجدان الطفل، ومن ٦ سنوات إلى ١٨ سنة بهدف تنمية مهاراتهم وبناء وعيهم مع ترسيخ مبادئ الإنتماء والهوية المصرية، وذلك بما يتفق مع الإطار الإستراتيجي الوطني والخطة الوطنية للطفولة والأمومة.

استمرار انطلاق حملات التوعية 

أشاد المحافظ بدور وحدة حماية الطفل بالديوان العام ، مؤكدًا على ضرورة الإستمرار في إطلاق حملات التوعية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لحماية الطفل والحفاظ عليه ودمجه بالمجتمع ليصبح فردًا سويًا قادرًا على بناء وتنمية المجتمع

صندوق مكافحة الإدمان ووحدة حماية الطفل ينظمان حملات توعية في الأقصر (صور)

منتدى برلمان الطفل المصرى 

وفي نهاية اللقاء قدمت نائبة رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة الشكر لمحافظ الشرقية لإستقباله لها اليوم وحرصة على المشاركة في فعاليات منتدي برلمان الطفل المصري والذي من المُقرر إنعقادة اليوم بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق.

 

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية دعم حقوق الطفل المجلس القومى للطفولة والأمومة الدكتورة هيام نظيف المبادرلت الرئاسية مستقبل مشرق

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