توقيع الكشف وصرف العلاج لـ 1732 بالخلايلة في الشرقية

أعلن الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان ل 1732 مواطنا من أهالي قرية الخلايلة التابعة لرئاسة مدينة صان الحجر تنفيذًا لمبادرة 100 يوم صحة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت شعار "من أول يوم معاك" وذلك من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشئون الصحية على مدار يومين لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أبناء القرية.

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الدكتور هشام مسعود

أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالي القرية وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوى، مشيرًا إلى أنه تم تحويل 7 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية.

العديد من التخصصات بالقافلة الطبية

أضاف وكيل وزارة الصحة أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية (الباطنة - الجراحة العامة – القلب والاوعية الدموية – العظام – الأطفال - النساء والتوليد - جلدية وتناسلية - تنظيم أسرة - الرمد - أنف وأذن وحنجرة – المسالك البولية ) بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، مشيرًا إلى أنه خلال اليومين تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 1732 مريضا من أهالي القرية وتم صرف العلاج اللازم لهم.مشيرا إلى أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي لتوعيتهم بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعوية عن الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين.

الدكتور محمود عبدالعظيم منصور مدير بنك الدم

قال الدكتورمحمد محمود عرفات مدير عام مستشفى فاقوس المركزى فى وقت سابق إن الدكتور محمود عبدالعظيم مدير بنك الدم بالمستشفى استأنفت اليوم حملات التبرع بالدم والتى يتم تنسيقها من قبل الفريق الطبي ببنك الدم بالمستشفى ومتطوعين بقرى مركز فاقوس وذلك حرصًا على توفير الدم ومشتقاته مما يسهم في إنقاذ الأرواح، وعلاج الأمراض وذلك ياتى حرصًا من أبناء مصر المخلصين وتحت رعاية الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية وبإشراف ادارة المستشفى

بنك الدم التجميعى بمستشفى فاقوس

وقال عرفات إنه تم اليوم بقرية عرب درويش حملة للتبرع بالدم والتى شهدث إقبالا كبيرا والتى تسهم فى توفير الدم ومشتقاته لمرضى الطوارئ وأمراض الساليثيميا والعمليات الجراحية وبعض الأمراض الوراثية فضلا عن تقديم توعية للمتبرعين عن فوائد التبرع بالدم بالإضافة إلى عرض شرح كافى لموانع التبرع وأسفرت الحملة برصيد مائة وستين كيسا لبنك الدم مقدما الشكر وللفريق الطبي ببنك الدم ومشرفى ومنسقى الحملات، وأشار أن بنك الدم بمستشفى فاقوس المركزي بنك تجميعي يقدم فصائل الدم ومشتقاته المختلفة على أيدى نخبة متميزة مدربة طبقا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى.