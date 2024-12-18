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محافظ الشرقية يفتتح منفذا لبيع اللحوم الطازجة بمنيا القمح

محافظ الشرقية يفتتح
محافظ الشرقية يفتتح منفذا لبيع اللحوم الطازجة بمنيا القمح

قرر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية خفض سعر كيلو اللحوم البلدية الطازجة من 290 جنيها لتصبح 270 جنيها، وكذلك اللحوم الضاني الطازجة من 320 جنيها إلى 270 جنيها، بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار حرص المحافظة على التصدي للغلاء والتيسير على المواطنين.

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مديرية الطب البيطرى والتموين 

وجاء ذلك خلال افتتاح وتفقد منفذ بيع اللحوم البلدي الطازجة بأسعار مخفضة للمواطنين بمدينة منيا القمح، تحت رعاية محافظ الشرقية وإشراف مديريتي التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري، لخدمة أبناء المدينة، مؤكدًا أن الهدف من إقامة مثل هذه المنافذ هو خدمة محدودي الدخل والمواطن البسيط ومساعدتهم في شراء إحتياجاتهم من اللحوم بأسعار مخفضة. 

تخفيف العبء والمعاناة عن المواطنين 

وأشاد محافظ الشرقية بالدور المجتمعي  من  خلال إقامة منافذ لبيع اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة، والاستفادة من تلك المبادرة النبيلة، والتي تهدف إلى تخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء. 

جودة اللحوم المعروضة 

واطمأن المحافظ على جودة اللحوم المعروضة ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين واستفسر من المواطنين عن مدى رضاهم عن سعر البيع المُعلن وجودة اللحوم المقدمة، حيث أعرب المواطنون عن امتنانهم لمحافظ الشرقية ولجمعية مواطنون ضد الغلاء لتوفير اللحوم لهم بجودة عالية وأسعار مناسبة. 

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ورافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء دكتور ابراهيم متولي وكيل الوزارة مدير مديرة الطب البيطري وعبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين وأشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح ومحمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك.

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