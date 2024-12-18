محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء مدرسة المصرية اليابانية بمركز منيا القمح

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بزيارة مفاجئة لمركز ومدينة منيا القمح محافظة الشرقية، للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة، وكذا متابعة معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الجارية بقطاع الأبنية التعليمية، وكذا متابعة سير انتظام اليوم الدراسي بمدارس المدينة.

الأعمال الجارية بالمدرسة المصرية اليابانية

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال الإنشاء الجارية بمدرسة المصرية اليابانية والمُقامة بتكلفة 18 مليونا و584 ألف جنيه، وذلك للاطمئنان على سير العمل ومتابعة الأداء ، والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمدرسة لدخولها الخدمة التعليمية.

الجدول الزمنى المقدر للتنفيذ

وتفقد المحافظ حجم الأعمال الإنشائية والجهود المبذولة للانتهاء من تنفيذ المشروع طبقًا للجدول الزمني المحدد للارتقاء بالمنظومة التعليمية بمركز ومدينة منيا القمح.

شرح تفصيلى من مهندس الابنيه

واستمع محافظ الشرقية لشرح تفصيلي من المهندس أحمد مرسي مديرهيئة الأبنية التعليمية عن مراحل تنفيذ المشروع، حيث تمت الإشارة إلى أن المدرسة مُقامة على مساحة 1240 م2 من إجمالي 4060 م2 وتتكون من أرضي و4 أدوار

المدرسة تضم 14 فصلا ورياض طفال

وتضم 14 فصلا مدرسيا و2 فصل رياض أطفال، و12 فصلا ابتدائيا وحجرة طبيب وحجرة مشرف رياض أطفال ، وحجرة إدارة وشبكات ومجال صناعي وتربية فنية ومكتبة ومصادر معرفة واقتصاد منزلي وتربية موسيقية ومسرحا، وجار تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية بالمدرسة.

متابعة الشركات المسند اليها التنفيذ

وشدد المحافظ على مدير هيئة الأبنية التعليمية بضرورة متابعة الشركات المسند لها تنفيذ أعمال إنشاء المدارس بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة مع إلزامها بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل لنهو تلك الأعمال طبقًًا للتوقيتات المحددة.

متابعة سير انتظام الدراسة

وتوجه محافظ الشرقية لمتابعة سير انتظام اليوم الدراسي بمدرسة منيا القمح الرسمية للغات (إعدادي - ثانوي) ، والتأكد من تواجد المعلمين والعاملين بالمدرسة وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

المحافظ اجرى اختيارا للطلاب

وتفقد محافظ الشرقية الفصول المدرسية لمتابعة العملية التعليمية داخل الفصول واطلع على سجل درجات أعمال السنه، واستمع للشرح المُقدم من معلمي المدرسة لمتابعة مدى تحصيل الطلاب والطالبات في مادة اللغة الإنجليزية، وأجرى اختبارًا للطلاب والطالبات عن كيفية تحرير موضوع، مطالبًا معلمي المدرسة بضرورة تقديم المعلومة بشكل مبسط وبشرح وافي لتحقيق التجاوب والتواصل مع الطلاب والاستفادة من الحصص الدراسية المقدمة لهم.

متابعة المحافظ لشرح معلم اللغة العربية بالمدرسة

وحرص المحافظ على متابعة شرح مدرسي اللغة العربية وأجرى إختبارًا للطلاب والطالبات للتعرف على مدى استفادتهم من المواد الدراسية المقدمة لهم، مشيدًا بمستوى التحصيل، ومطالبًا بالجد والاجتهاد في تحصيل الدروس وعدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد ليكونوا نماذج مشرفة نفخر بهم في المجتمع.

تفقد الحجرات وغرفة الاخصائيين الاجتماعيين

كما تفقد المحافظ غرفة الأخصائيين الاجتماعيين بالمدرسة، مؤكدًا على دور الأخصائي الاجتماعي في تحقيق توافق الطلاب مع واقع الحياة والبيئة المدرسية ووضع البرامج التي من شأنها تنميتهم إجتماعيًا وسلوكيًا.

مدرسة الملك فهد الرسمية

وتوجه محافظ الشرقية لمتابعة أعمال إنشاء جناج جديد بمدرسة الملك فهد الرسمية للغات، والمُقامة على مساحة 481م ومكونة من 29 فصلا دراسيا للارتقاء بالمنظومة التعليمية ، والمساهمة في تقديم تعليم جيد للأجيال القادمة للمشاركة في بناء وتنمية المجتمع.

الاستفادة من أعمال التوسعة بالمدرسة

وشدد المحافظ على مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بالجدول الزمني المحدد والمواصفات الهندسية، لسرعة الانتهاء من كافة الأعمال، والاستفادة من أعمال التوسعة بالمدرسة ،لإقامة فصول جديدة تُساهم في القضاء على الكثافة الطلابية وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب للتزود بالعلم والمعرفة.

المرافقون امحافظ الشرقية فى الزيارة

ورافق المحافظ الدكتور احمد عبد المعطي نائب المحافظ و محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد مرسي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، وأشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح، وعبد الشافي حسن مدير عام إدارة منيا القمح التعليمية.

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