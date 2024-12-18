"الأشموني" يشهد احتفالية تأسيس وإطلاق منتدى برلمان أطفال الشرقية

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، احتفالية تأسيس وإطلاق منتدى وبرلمان أطفال محافظة الشرقية والتي أقامتها المحافظة بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة بمكتبة مصر العامة بمدينه الزقازيق بمشاركة أطفال المحافظة من كافة الأعمار السنية وذوي القدرات والهمم بهدف تفعيل مشاركتهم وتنفيذًا للمبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة وتنفيذًا لإستراتيجية مصر 2030.

حضور المنتدى من قيادات المحافظة

جاء ذلك بحضور الدكتورة هيام نظيف نائبة رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ والدكتور محمد مصطفي مدير عام برنامج منتدي الطفل على مستوى الجمهورية والدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة وأحمد عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل مديرية الشباب والرياضة للشباب، وهبه محمد مدير وحدة حماية الطفل بالديوان العام وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي.

دعم حق مشاركة الطفل وإتاحة فرص التعبير له

أعرب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عن سعادته لتواجدة وسط أبنائه وبناته أعضاء منتدى الطفل المصري والذي يهدف إلى دعم حق مشاركة الطفل وتعزيز قيم الإنتماء والتسامح وإتاحة فرص التعبير عن الرأي والمساهمة في صنع القرارات المتعلقة بالطفل وفقًا لما ورد بالدستور المصري وقانون الطفل والإتفاقيات الدولية ذات الصلة.

تشكيل لجنة محلية لتعزيز مشاركة الاطفال

وأضاف محافظ الشرقية أنه إيمانًا بأهمية رعاية الطفل والحفاظ على كافة حقوقه وتنفيذًا للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان قامت محافظة الشرقية بتشكيل لجنة محلية لتعزيز مشاركة الطفل وتأسيس منتدي الطفل بالمحافظة وتكون مهام اللجنة حماية الطفل ودعم وتمكين مجلس الأطفال بالقيام بدوره وتسهيل مشاركة الأطفال في المعسكرات والفعاليات الداخلية والتأكيد على مشاركة الأطفال داخل المؤسسات المختلفة.

التمثيل الجيد لجميع فئات الاطفال

وأشار المحافظ إلى أن منتدى الطفل المصري يتطلب التمثيل الجيد لجميع فئات الأطفال وذلك لتأهيلهم للمشاركة والتعبير عن آرائهم فيما يخص قضاياهم وتفعيل مبدأ المشاركة وهو حق أصيل من حقوق الطفل لافتًا إلى حرص المحافظة علي التواصل الدائم والفعال مع أبنائها وبناتها بمختلف فئاتهم العمرية لفتح قنوات إتصال مباشر معهم بإعتبارهم ركيزة أساسية لبناء المجتمع وسواعد قوية تُساهم في تقدمه ورقيه بجانب عقد لقاءات دورية لتبادل الرؤى والمقترحات وتسليط الضوء على المشكلات والقضايا وإتاحة الفرصة لهم لعرض مقترحاتهم ومبادراتهم وتفعيل دورهم في صنع القرار.

مبادرة بداية جديدة لبناء الانسان

وجه المحافظ الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعمه الدائم لجميع فئات المجتمع من خلال إطلاق المبادرات الرئاسية والتي تأتي من ضمنها مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» والتي تقوم على الإستثمار في رأس المال البشري والإهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة لبناء وتشكيل وجدان الأطفال وتنمية مهاراتهم وبناء وعيهم مع ترسيخ مبادئ الإنتماء والهوية المصرية.

اهتمام الدولة البالغ بالطفل المصرى

بينما أشارت الدكتورة هيام نظيف نائبة رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى إهتمام الدولة البالغ بالطفل ورعايته من خلال إصدار القانون رقم 182 لسنة 2023 بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة كمجلس مستقل بهدف تفعيل دورة في رعاية وحماية الأطفال بالإضافة إلى إطلاق المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات والتي تحظى برعايه كاملة من السيدة الفاضله إنتصار السيسي.

انفاذ حقوق الطفل وحمايته

وأضافت أن المجلس يعمل جنبًا إلى جنب مع جميع الجهات المعنية والمحافظات في إنفاذ حقوق الطفل وحمايته في إطار خطط ومحاور الإستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة وبرامج الحكومه ورؤية مصر للتنمية المستدامة حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات التي تخص الطفل علي أرض محافظة الشرقية بالإضافة إلي تشكيل لجان لحماية الطفل والإستجابة المتميزة للخط الساخن لنجدة الطفل 16000.

مشاركة الطفل غى الموضوعات التى تخصه

وأوضحت أن حق مشاركة الطفل في الموضوعات التي تخصه يأتي تماشيًا مع الدستور وقانون الطفل والإتفاقية الدولية لحقوق الطفل مشيرة إلى أن تنفيذ أنشطة منتدى وبرلمان الطفل المصري تعد منبرًا شرعيًا للتعبير عن الرأى والمشاركة الفعالة والإيجابية في السياسات المتعلقه بهدف دعم حق مشاركة الطفل

تولى المناصب القيادية بالدولة

وتعزيز قيم الإنتماء والتسامح وإتاحة فرص التعبير عن الرأي والمساهمة في صنع القرارات المتعلقة بالطفل وذلك من أجل صنع كوادر وقيادات مؤهلة لتولي المناصب القيادية في الدولة المصرية مستقبلًا.

المحافظ استمع لمواهب شابة فى الانشاد الدينى

وعلى هامش إحتفالية تأسيس وإطلاق منتدى وبرلمان أطفال محافظة الشرقية إستمع المحافظ الى المواهب الشابه في الإنشاد الديني وإلقاء الشعر معربًا عن فخره واعتزازه بهذه المواهب مؤكدًا على أهمية تنميتهم والإهتمام بهم وصقل مواهبهم ليكونوا أفرادًا مؤثرين بالمجتمع.

تكريم الاطفال الفائزين بالتصويت

شهدت فعاليات الإحتفالية قيام المحافظ بتكريم الأطفال الفائزين بالتصويت ليمثلوا كافة فئات الأطفال داخل محافظة الشرقية بمنحهم شهادات التقدير تتويجًا لهم كسفراء في مدارسهم ولجهودهم في تنفيذ العديد من المبادرات خلال عضويتهم في المنتدى وبرلمان الطفل.

التقاط الصور التذكارية

وفي نهاية فعاليات المنتدي حرص المحافظ علي إلتقاط صورًا تذكارية مع أعضاء اللجنة المنظمة ومنحهم شهادات تقدير لدورهم الفعال في تنظيم الفعاليات وخروجها بالشكل الذي يليق باصاله وعراقة المحافظة.

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