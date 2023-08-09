الأربعاء 09 أغسطس 2023
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محافظات

ضبط 4 مخالفات تموينية ببلبيس في الشرقية

محطات الوقود، فيتو
محطات الوقود، فيتو

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وضمان وصول الدعم لحماية حقوق المواطن الاستهلاكية..

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تموين الشرقية: حملة تموينية شاملة بمركز ههيا

تحرير 4 محاضر مخالفة بنطاق بلبيس 

تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين من المرور علي محطات الوقود للتأكد من حصولها على التراخيص القانونية وتم ضبط عدد من المخالفات وتحرير محاضر ضد أصحابها حيث تحريرمحضر رقم (١٣٦٩٧) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محطه تموين سيارات بناحيه شبرا النخله - بلبيس لممارسة نشاط بدون ترخيص من الجهات المختصه وتم التحفظ علي { ١٠٠٠ } لتر سولار. 

وتم تحريرمحضر رقم (٥٠٠٧) جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت بناحية سعدون - بلبيس لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي والمحضر رقم (٥٠٠٩) جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت ببندر بلبيس لعدم الإعلان عن اسعار السلع المعروضه للبيع ورقم (٥٠١٠) جنح قسم شرطة بلبيس ضد سوبر ماركت ببندر بلبيس لعدم الإعلان عن اسعار السلع المعروضه للبيع.

محضر للتصرف فى 10 شكائر من الدقيق المدعم 

وقاد قطاع تموين جنوب الشرقية حملة تفتيشية ورقابية برئاسة عاطف عراقي وأحمد زكريا علي المخابز البلدية بنطاق مركز بلبيس والقرى التابعة وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخابز البلدية المخالفة وتحرير محاضر لمخبز بلدى مدعم ملك المواطن/ ن.م. أ بسعدون بلبيس لتصرفه فى 6 شكائر دقيق مدعم  وآخر لمخبز بلدى مدعم ملك المواطن/ ر.ن.ع بسعدون بلبيس لتصرفه فى عدد 4 شكائر دقيق مدعم  بمخبز بلدى مدعم ملك المواطن / أ. ع.ح  لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 19  جم فى الرغيف بسعدون بلبيس  كما تحرر محضرا لمخبز بلدى مدعم ملك المواطن/ ع.ع.م  لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 16 جم فى الرغيف بسعدون بلبيس.

إنتاج خبز ناقص فى الوزن وغير مطابق للمواصفات 

وتحرر محضرا لمخبز بلدى مدعم ملك المواطن/ ن.ا.أ لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 15 جم فى الرغيف بسعدون بلبيس. وآخر لنقص الوزن بمقدار  14 جم فى الرغيف بسعدون بلبيس. ولمخبز بلدى مدعم ملك المواطن/  ع.س. أ  لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار  10 جم فى الرغيف بسعدون بلبيس · مخبز بلدى مدعم ملك المواطن/  ن.م.ا لأنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 9 جم فى الرغيف بسعدون بلبيس. وأيضا لمخبز بلدى مدعم ملك المواطن/ م.م.ا   لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات بندر بلبيس كما تم تحرير محاضر  لمخبز بلدى مدعم ملك المواطن/  م.ن.ع لعدم نظافة المعجن وأدواته بسعدون بلبيس ولمخبز بلدى مدعم ملك المواطن/ أ.م.م  لعدم نظافة المعجن وأدواته وعدم الإعلان عن بيانات المخبز ومواعيد التشغيل على لافتة بواجهة المخبز بندر بلبيس.

 

 

تموين الشرقية: ضبط 1200 كيلو دقيق قبل بيعه

حملات تفتيش على الانشطة التموينية والتجارية 

وشنت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة بحملات تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها بقرية المهدية من ضبط سيارة ربع نقل محملة بعدد ( 45 ) شيكارة سماد يوريا خاص بوزارة الزراعة محظور تداوله باﻷسواق، زنة الشيكارة الواحدة ( 50 ) كيلو جرام، بإجمالي كمية مقدارها ( 2 ) طن و( 250 ) كيلو جرام، وتم تحرير المحضر رقم 11069 لسنة 2023 جنح ههيا،و التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر

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الدكتور ممدوح غراب محافظة الشرقية الحملات التموينية والرقابية محطات الوقود والمخابز والمصانع الانشطة التجارية المتواجدة محافظ الشرقية وكيل وزارة التموين بالشرقية

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