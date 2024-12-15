إدارة التراث بالشرقية تنظم ندوة بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالزقازيق

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية ضرورة رفع الوعى الأثرى لدى طلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية المختلفة لتعريفهم بعظمة آثار بلادهم وبهدف الاستثمار في رأس المال البشري والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كل الفئات العمرية

التعاون مع مديرية التربية والتعليم

ومن جانبها أشارت الدكتورة نرمين عوض الله مديرة إدارة التراث الحضارى بالديوان العام أنه تم تنظيم ندوة توعوية وورشة عمل ورحلة تثقيفية إلى منطقة آثار تل بسطة ولطلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بمدينة الزقازيق وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومفتشى آثار منطقة تل بسطة.

حضور 100 طالب وطالبة بالندوة

وبلغ عدد الطلاب ١٠٠ طالب وطالبة وذلك فى إطار الإهتمام الكبير الذى توليه الدولة لذوي الهمم لإدماجهم فى المجتمع باعتبارهم لهم كل الحقوق فى حياة كريمة سوية تتوافر فيها كافة عناصر الدعم والمساندة لتطوير قدراتهم وإبراز دورهم المجتمعي.

وأعرب طلاب المدرسة عن سعادتهم بهذا البرنامج والذي يهدف الي توعيتهم بأهمية هذه المواقع الآثرية واطلاعهم على جهود الترميم والتأهيل المعماري التى تتم للحفاظ على الآثار وأضافت مديرة إدارة التراث الحضاري أن الهدف من تنفيذ البرامج التوعوية زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التعرف على الحضارات وخاصة المصرية وإثراء مفهوم التراث باعتباره أهم المقومات المعرفية.

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