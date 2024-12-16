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محافظ الشرقية يوجه بصرف مساعدات فورية ومعاش تكافل وكرامة للأولى بالرعاية

محافظ الشرقية: صرف
محافظ الشرقية: صرف مساعدات فورية ومعاش تكافل وكرامة

 التقى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية  اليوم بـ (9) مواطنين من الأسر الأولى بالرعاية ومن متحدي الإعاقة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للاستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم.

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الحرص على التواصل مع المواطنين 

 وقال المحافظ إن الدولة المصرية تولي إهتمامًا كبيرًا لرعاية ودعم الفئات الأولى بالرعاية والفئات الأكثر إحتياجًا من المواطنين وذلك في إطار مسئوليتها الوطنية وتحقيق العدالة الإجتماعية، فضلًا عن إعطاء أولوية لذوى الاحتياجات الخاصة والعمل على دمجهم في المجتمع وتقديم جميع التسهيلات والدعم لهم من كل مؤسسات الدولة.

 

المحافظ يرحب بالحضور من المواطنين

 في بداية اللقاء رحب محافظ الشرقية بالحضور من المواطنين وأعضاء الجهاز التنفيذي، مؤكدًا على تلبية كافة الطلبات، وحرصه على تنفيذ توجيهات  القيادة السياسية بعقد لقاءات دورية  مع المواطنين، والإستماع إليهم، والعمل على تلبية احتياجاتهم، لافتًا إلى أن مكتبه مفتوح دائمًا أمام أبناء وأهالي الشرقية.

الحضور من الجهاز التنفيذى للمحافظة 

 جاء ذلك بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائب المحافظ، ووكلاء وزارة التربية والتعليم والصحة والعمل ووكيل مديرية التضامن الاجتماعى، ورئيس مركز ومدينة منيا القمح  ونائب مدير فرع الشرقية للتأمين الصحى ومدير عام بحوث العمالة بمديرية العمل، وكذلك مديرة  خدمة المواطنين  بمديرية التضامن الإجتماعى، ومندوب عن مؤسسة تكافل ، ومديرة إدارة  صندوق الإسكان و مدير إدارة  خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة والمديرة التنفيذية لجمعية الهلال الأحمر المصرية.

 

صرف مساعدات لـ 6 أسر أولى واستخراج معاش تكافل وكرامة 

 وخلال اللقاء كلف محافظ الشرقية وكيل مديرية  التضامن الاجتماعى بصرف مساعدات مالية فورية  لـ (6) أسر من الأسر الأكثر إحتياجًا، والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة والتي تم إجراء الأبحاث الإجتماعية لهم، وأسفرت عن استحقاقهم لتلك المساعدات، وذلك لحين  الانتهاء من  الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجًا ليمثل مصدر دخل ثابت لهم، يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.

 

توفير مستلزمات مشروع تجارى 

كما تم توفير مستلزمات مشروعات لكلًا من  (المواطنة د.م.م ) من مركز الزقازيق والمواطنة (ب.أ.م  من مركز كفر صقر ) والمواطنة (ع. أ. م ) من مدينة العاشر من رمضان، من الأسر الأولى بالرعاية.

 

توفير فرص عمل بالقطاع الخاص

 وكلف محافظ الشرقية وكيل وزارة العمل بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لـ (6) مواطنين من الراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم، كما كلف وكيل وزارة التربية والتعليم بإعفاء حفيد" المواطنة ب.أ.م من مركز كفر صقر من المصروفات المدرسية لكونها من الأسر الأولى بالرعاية.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة  بفحص حالة المواطن (م.أ.أ ) من مركز بلبيس وتوفير العلاج المناسب له لكونه يعانى من إنزلاق غضروفى.

محافظ الشرقية: حل الشكاوى الواردة بوسائل الإعلام والواتس آب

وضع حلول للشكاوى 

 وشدد محافظ الشرقية على ضرورة وضع حلول للشكاوى وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة والاستجابة العاجلة لطلبات المواطنين التي ترد عبر قنوات التواصل المتاحة لتلقي الشكاوى.

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محافظط الشرقية المهندس حازم الاشمونى المهندسة لبنى عبدالعزيز نائبة المحافظ أحمد عبدالهادي وكيل وزارة العمل الجهات المعنية فاعة الاجتماعات بالديوان العام

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