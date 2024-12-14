محافظ الشرقية: حل الشكاوى الواردة بوسائل الإعلام والواتس آب

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ضرورة وضع حلول للشكاوى وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين بمحافظة الشرقية في كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة والاستجابة العاجلة لطلبات المواطنين الواردة عبر وسائل الإعلام والصحافة الورقية وقنوات التواصل المختلفة لتوجيه المسئولين بفحصها وحلها فورًا.

وجود مقهى بكورنيش فاقوس

وقال حول ما نشر تحت عنوان " مقاه فوق القانون" بخصوص تضرر الأهالي من وجود مقاهي بكورنيش فاقوس والتي تسببت في إزعاج المواطنين ، أفادت رئاسة مركز ومدينة فاقوس قيام قسم الإشغالات بالمركز بالتنسيق مع شرطة المرافق بتنظيم حملات يومية لإزالة الباعة الجائلين بشوارع المدينة

عمل حملات مكثفة لرفع الإشغالات

بالإضافة إلى تنظيم حملات مكثفة لرفع الإشغالات والمقاهي المخالفة خلال الفترة المسائية بمنطقة الكورنيش، لإعادة الإنضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم علي المخالفين.

قرية حفنا بها أربعة مخابز عاملة وتنتج الخبر التمويني

وبخصوص ما نشر تحت عنوان " فرن العيش مطلب أهالي قرية حفنا بمركز بلبيس" بخصوص شكوى الأهالي من وجود نقص في عدد المخابز بالقرية، مما يؤدي إلى صعوبة الحصول على رغيف الخبز، أفادت مديرية التموين بالشرقية أن القرية يوجد بها عدد أربعة مخابز عاملة وقائمة بالإنتاج بحصة دقيق يومية قدرها أربعة وسبعون شيكارة / يوم وبذلك تم إزالة أسباب الشكوى.

سوء كفاءة درجات سلم المدارس بأبو شميس

واستجابة للشكوى المنشورة تحت عنوان (المهندس حازم الأشموني..محافظ الشرقية) بخصوص شكوي أولياء الأمور بقرية أبو شميس بمركز الحسينية من سوء كفاءة درجات السلم ووجود طرنشات أسفل مدرستة السادات الإبتدائية وعبد الهادى عمارة الإبتدائية وعدم وجود جرارات كسح.

ارتفاعات السلالم بالمدرستين طبقا للمواصفات القياسية

بالإضافة إلى عدم وجود مياه شرب صحية واللجوء إلى المياه الإرتوازية بدلًا منها أفادت مديرية التربية والتعليم بالشرقية أنه تم مخاطبة الهيئة العامة للأبنية التعليمية وتبين أن جميع الارتفاعات على السلالم والكوبستات الخاصة بمدرسة السادات طبقًا للمواصفات القياسية، كما تم التنبيه على الإدارات الخاصة بالمدرستين بتواجد وتكثيف الإشراف اليومي أثناء دخول ومغادرة التلاميذ المدرسة كذلك لا يوجد أي طفح بخزانات الصرف الصحي وتقوم إدارة المدرستين بالتعاون مع الوحدة المحلية بسعود بكسح الخزانات باستمرار،كما يوجد عداد مياه بالمدرسة موصل بالخط الرئيسي لشبكة مياه الشرب، ولايتم اللجوء إلى إستخدام المياه الإرتوازية في أغراض الشرب، وذلك حرصًا على أمن وسلامة الطلاب.

وأفادت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بخصوص شكوى الأهالي من سوء رصف وكفاءة طريق سعود - بحر البقر بمركز الحسينية بأنه تم رصف حوالي 2كم من الطريق وتم فرد التربة الزلطية وطبقة السن على باقي الطريق وجاري إستكمال الأعمال جاء ذلك ردًا على ما نشر تحت عنوان " طريق الموت ".

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