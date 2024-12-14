محافظ الشرقية: بدء خطوات تسجيل المحافظة ضمن المدن الإبداعية باليونسكو

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اجتماعًا مع المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، وذلك لتحديد الخطوات التنفيذية وتشكيل فريق عمل لإعداد الملف الخاص بتسجيل محافظة الشرقية ضمن شبكة المدن الإبداعية باليونسكو بهدف دعم الثقافة والإبداع كعناصر أساسية في خطط التنمية المستدامة.

أهمية انضمام المحافظة للمدن الإبداعية

أكد محافظ الشرقية أهمية انضمام المحافظة للمدن الإبداعية باليونيسكو، والذي يساهم في فتح مجالًا واسعًا للتعاون مع المدن الإبداعية الأعضاء في شبكة اليونيسكو، ويؤدي للحفاظ على المهارات الإبداعية، ويوفر كافة الإمكانات اللازمة للإرتقاء بها، وكذلك يساهم في الحصول على شراكات ودعم فني وتبادل خبرات بين المدن الأعضاء للإستفادة من تجاربهم بما يتيح تأهيل وتطوير المراكز والمنارات الإبداعية وتعزيز الإبداع والإنتاج والتوزيع والتسويق، ونشر الأنشطة الثقافية وتوسيع فرص المبدعين والمهنيين في القطاع الثقافي والفني.

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية

وخلال الاجتماع أوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، أن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قد دعت المحافظات المصرية التي لديها بعض المدن التي تتمتع بالمواصفات الخاصة بالمدن المبدعة والتي تشمل المجالات الإبداعية الثمانية التي تغطيها الشبكة ( الحرف والفنون الشعبية، التصميم، الأفلام، الطبخ، الأدب، الفنون الإعلامية، والموسيقى) إلى التقدم بطلب للإنضمام لشبكة المدن عبر المنصة الإلكترونية بحلول 31 يناير 2025.

تحقيق هدف مشترك يتمثل في وضع وحجم الإبداع

وأضافت نائبة المحافظ أن جميع المدن التي تنضم إلى الشبكة تتعاون لتحقيق هدف مشترك يتمثل في وضع الإبداع والصناعات الثقافية في قلب خططها للتنمية المستدامة علي المستوي المحلي والتعاون بشكل فعال علي المستوى الدولي.

وحضر الاجتماع الدكتور إسماعيل محمد مدير عام مكتب المحافظ، والدكتورة ولاء جزر مديرة وحده اليونيسكو بالمحافظة والدكتورة نرمين عوض الله مديرة إدارة التراث الحضاري، والدكتورة رشا حسن مديرة إدارة السياحة، والأستاذة ريهام رجب مديرة وحدة السكان، والأستاذ حسيني محمد منسق عام المشروعات، والأستاذة نيفين عاطف بإدارة التراث الحضاري بالديوان العام.

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