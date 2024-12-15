الأحد 15 ديسمبر 2024
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محافظات

إزالة 11 حالة تعد على أملاك الدولة بمحافظة الشرقية

المهندس حازم الأشموني
المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق محافظة الشرقية وذالك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

قطع المرافق على المخالفين 

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت عن إزالة 7 حالات تعدي بمساحة 1025 متر مباني و4 حالات تعدي بمساحة 12 فدان و11 قيراط بنطاق المحافظة.

إزالة 16 حالة تعدي على أملاك الدولة بمحافظة الشرقية

فرض هيبة الدولة على اراضيها 

أشار محافظ الشرقية الى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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المهندس حازم الاشمونى المرحلة الثالثة الموجة ال24 لازالة التعديات محافظة الشرقية محافظ الشرقية الأراضى الزراعية املاك الدولة

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