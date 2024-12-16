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محافظ الشرقية يدعو الشباب للاستفادة من وظائف مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر

محافظة الشرقية:التضامن
محافظة الشرقية:التضامن للتمويل الأصغرتُعلن عن أيام مفتوحة

دعا المهندس حازم الأشموني  محافظ الشرقية ، الشباب من الجنسين إلى الاستفادة من الفرص الوظيفية التي تطرحها مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر خلال الأيام المفتوحة للتوظيف بفروعها المختلفة على مستوى محافظة الشرقية.

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توفير فرص عمل حقيقية للشباب

وأكد الأشموني أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود المحافظة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب بما يسهم في الحد من البطالة وتحسين مستوى المعيشة، مشددًا على أهمية دعم مثل هذه المؤسسات التي تقدم خدمات تمويلية وفرص عمل متميزة في جميع أنحاء المحافظة.

وأوضح المحافظ أن التنسيق بين الجهات المختلفة مستمر لضمان توفير بيئة عمل ملائمة وتشجيع الشباب على العمل الميداني الذي يعزز من خبراتهم ويضمن لهم مستقبلًا وظيفيًا واعدًا.

تنظيم أيام مفتوحة للتوظيف 

ومن جانبه أعلن أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر أعلنت عن تنظيم أيام مفتوحة للتوظيف في عدد من فروعها بمحافظة الشرقية، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين. 

تشمل الفروع  فرع ديرب نجم يوم الثلاثاء 17/12/2024، ش النصر أمام موقف الزقازيق وبجوار مدرسة نصر عابدين، الدور الأول.وفرع الحسينية والأربعاء 18/12/2024، ش ترعة سراج أمام مدرسة الحسينية للتجارة بنات.فرع الزقازيق:الخميس 19/12/2024، ش سعد زغلول رقم 20، قسم معوض، أعلى شركة ماي واي بجوار بنك عوده

وايضا فى فرع أبو حماد:الأحد 29/12/2024، برج السفير، ش بورسعيد أمام الباب الرئيسي لمحطة قطار أبو حماد، الدور الأول.وفرع فاقوس:الاثنين 30/12/2024، تقاطع ش التوحيد و17 من ش الدروس بجوار طرب النصارة.فرع كفر صقر:يوم الثلاثاء 31/12/2024، برج الزهراء، تقاطع ش التحرير مع الجلاء بحي النصر بجوار مجلس المدينة.

وفرع ههيا:يوم الأحد 5/1/2025، برج رزقانه الجديد، ش أحمد عرابي أعلى مقر بنك الإسكندرية أمام المدرسة الثانوية العسكرية بنين.و فرع منيا القمح الاثنين 6/1/2025، برج حسن فايد بجوار مصنع أبو عمار للحلويات، ش هندسة الري.

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شروط القبول في وظائف التضامن للتمويل الأصغر

واوضح عبدالهادى الشروط المطلوبة فالوظائف متاحة للإناث والذكورو القدرة على العمل الميداني (outdoor) وان يكون حاصلا على مؤهل عالي أو فوق متوسط أومتوسط.والإقامة بالنطاق الجغرافي للفرع المطلوب العمل به ولايزيد العمرعما بين  بين 18 و35 سنة. تقديم شهادة الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية أحمد عبدالهادي وكيل وزارة العمل محافظة الشرقية الايام المفتوحة للتوظيف ممؤسسة التطامن للتمويل الاصغر

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