الجمعة 13 ديسمبر 2024
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محافظات

محافظ الشرقية يتفقد تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمدينة الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية، وتسعى لفتح محاور مرورية جديدة تُساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدن، وتعمل على تخفيف حدة الزحام بها، فضلًا عن تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. 

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رفع كفاءة شارع ترعة المسلمية 

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ أعمال رصف شوارع أبو بكر الصديق والمعز والإمام علي بمنطقة فلل الجامعة في مدينة الزقازيق ، وذلك بعد أن تم الإنتهاء من رصف ورفع كفاءة شارع ترعة المسلمية ومنطقة كنيسة الأنبا أنطونيوس ضمن خطة رد الشيء لأصله. 

مشروعات العام المالى 2024 -2025  

يأتي ذلك ضمن العام المالي الحالي 2024/ 2025 بإجمالي أطوال 1750 م متر وبتكلفة 9 ملايين و57 ألف جنيه، وذلك تماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع مدينة الزقازيق.

شرح تفصيلي عن طبيعة الأعمال الجارية 

قدم المهندس نادر سليمان المسئول عن تنفيذ المشروع شرحًا تفصيليًا لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية، وتمت الإشارة إلى أنه جار الإنتهاء من أعمال رصف شارع أبو بكر الصديق بطول 400 م ومتوسط عرض 18 مترا وبتكلفة 3 ملايين و957 ألف جنيه، وكذلك شارعي المعز والإمام علي بطول 250 مترا ومتوسط عرض 17 مترا وبتكلفة 3 مليون جنيه، وذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال رصف منطقة كنيسة الأنبا أنطونيوس بطول 350م ومتوسط عرض 9.5 متر وبتكلفة مليون و500 ألف جنيه وكذلك إقامة ترنش غاز طبيعي بطول 1 كم ومتوسط عرض 50 سم بشارع ترعة المسلمية بتكلفة 600 ألف جنيه. 

إنشاء طبقة اسفلت جديدة 

وأضاف المهندس المسؤول عن المشروع: “الأعمال الجارية شملت تكسير الأسفلت المعيب وإنشاء طبقة تأسيس للأسفلت ووضع طبقة الأسفلت النهائية، وجار استكمال باقي الأعمال طبقًا للمواصفات الهندسية المحددة”.

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الانتهاء من أعمال الرصف وفتح الطرق أمام المارة والسيارات 

شدد المحافظ على  محمد ابو هاشم رئيس حي ثان بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وتذليل كافة العقبات أمامها لسرعة الإنتهاء من تنفيذ أعمال الرصف والتطوير وفتح الطرق أمام عبور السيارات والمواطنين.

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية خطة تطوير مختلف المراكز والمدن محافظة الشرقية فتح محاور جديدة فك الاختناقات المرورية

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