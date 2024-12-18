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اقتصاد

بريطانيا تفرض عقوبات على 20 ناقلة نفط روسية

ناقلة نفط، فيتو
ناقلة نفط، فيتو

فرضت بريطانيا، عقوبات على 20 سفينة قالت إنها تُستخدم في ممارسات غير مشروعة لتجنب العقوبات المفروضة على النفط الروسي، في أحدث إجراءاتها تجاه ما يطلق عليه "أسطول الظل" الروسي من السفن.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستامر: "بينما تستمر عائدات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين النفطية في تأجيج نيران حربه غير القانونية، تعاني العائلات الأوكرانية من ليال باردة ومظلمة، غالبا بدون تدفئة أو إضاءة أو كهرباء، في مواجهة الهجمات الصاروخية الروسية التي لا هوادة فيها".

وأضاف "من شأن هذه العقوبات أن تزيد الضغوط على اقتصاد الحرب المتعثر لدى بوتين".

وقالت الحكومة البريطانية إن السفن التي فرضت عليها العقوبات تشمل (أوشن فاي) و(أندامان سكايز) و(ميانزيمو)، والتي حملت كل منها أكثر من أربعة ملايين برميل من النفط الروسي هذا العام.

وتشمل العقوبات تقييد أو منع حركة هذه السفن ودخولها إلى بعض الموانئ البريطانية.

ووافقت بريطانيا و11 دولة غربية أخرى أول أمس الاثنين على إجراءات "لتعطيل وردع" أسطول الظل الروسي.

وأعلن ستارمر أيضًا عن تقديم دعم طارئ بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني (44 مليون دولار) لمساعدة أوكرانيا على إصلاح شبكة الطاقة في البلاد.

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