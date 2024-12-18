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خارج الحدود

ذي تلجراف: الولايات المتحدة قد تنشر أسلحة نووية في بريطانيا

قاعدة ليكنهيث العسكرية
قاعدة ليكنهيث العسكرية في بريطانيا، فيتو

أفادت صحيفة ذي تلجراف البريطانية بأن الولايات المتحدة قد تنشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بريطانيا في السنوات الأخيرة.

وجاء في مقال للصحيفة، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تقوم ببناء مستودع للأسلحة النووية التكتيكية في قاعدة "ليكنهيث" العسكرية في شرق إنجلترا بقيمة عدة ملايين من الجنيهات الاسترلينية، ومن المتوقع إتمام البناء في غضون السنوات القريبة القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك نحو 100 قنبلة نووية أمريكية من نوع B-61 موزعة في قواعد على أراضي عدد من دول الناتو، وخصوصا بلجيكا وإيطاليا وهولندا وتركيا وألمانيا.

وأضافت أنه لدى الولايات المتحدة كذلك نحو 150 قنبلة من هذا النوع على الأراضي الأمريكية، ويمكن إلقاؤها من طائرات "إف 35".

وذكرت "ذي تلجراف" أن بريطانيا وفرنسا تبحثان إمكانية التعاون الثنائي لتطوير أسلحة نووية تكتيكية خاصة بهما، وذلك في السعي لتقليص الاعتماد على واشنطن.

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