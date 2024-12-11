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كاتي نيكولز: كيت عامل أساس لتقريب هاري من العائلة المالكة في بريطانيا

هاري وميجان، فيتو
هاري وميجان، فيتو

 شهدت علاقة الأمير هاري ببعض أفراد العائلة المالكة، خاصة شقيقه الأمير ويليام، توترات كبيرة في السنوات الأخيرة، لكن متخصصون في الشأن الملكي يعتقدون أن كيت، أميرة ويلز، قد تكون العامل الأساس في انهاء هذه الخلافات.

 

علاقة الأمير هاري ببعض أفراد العائلة المالكة 

وعلى الرغم من العلاقة الوثيقة التي كانت تربط هاري بكيت في السابق، وتوصيفه لها في مذكراته Spare بأنها "الأخت التي لم تكن لديه"، فإن تصاعد التوترات بعد مغادرة هاري وميجان ماركل للعائلة المالكة عام 2020  أثر في علاقاتهما.

 

ورغم أن هاري عاد إلى المملكة المتحدة بعد اصابة  والده، الملك تشارلز، بالسرطان، فإن علاقته مع شقيقه ويليام لم تشهد تحسنًا ملحوظًا.

 

محاولة إعادة التوازن للعائلة المالكة

ومن جانبه، يرى الخبير الملكي كاتي نيكولز أن كيت ميدلتون قد تؤدي دورًا مهمًا في محاولة إعادة التوازن للعائلة المالكة.

بعد تجربتها الشخصية مع مرض السرطان، قد تكون أكثر تقبلًا لمحاولة إرساء السلام بين ويليام وهاري. نيكولز أضاف أن كيت ربما تعلمت من تجربتها الصحية أهمية التفرغ للحياة العائلية، إذ تدرك أن الحياة قصيرة للغاية بالنسبة للخلافات.

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أفراد العائلة المالكة الامير هاري الامير ويليام العائلة المالكة المملكة المتحدة

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