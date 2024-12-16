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خارج الحدود

بريطانيا ترسل وفدا إلى دمشق للقاء الحكومة الانتقالية

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

أعلنت وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، مساء اليوم الإثنين، إرسال وفدا إلى العاصمة السورية دمشق للقاء الحكومة الانتقالية.

وقال وزير الخارجية البريطاني: "المسؤولون البريطانيون سيجتمعون مع السلطات الجديدة في سوريا".

 

وفد تركي قطري يزور دمشق للقاء الجولاني

وفي وقت سابق من الخميس الماضي، أفادت شبكة «سكاي نيوز»، نقلا عن وزارة الإعلام السورية، بأن وفدًا يضم وزير الخارجية ورئيس المخابرات التركيين ورئيس جهاز أمن الدولة القطري يزور دمشق ويعتزم لقاء القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع المعروف بـ«أبو محمد الجولاني».


الحكومة الجديدة في سوريا تشكر 7 دول عربية

وعبّرت الحكومة الجديدة والمؤقتة التي يديرها تحالف فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام في سوريا، عن امتنانها للإجراءات التي اتخذتها دول عربية لاستئناف العمل في بعثاتها الدبلوماسية في دمشق، بعد إطاحة نظام بشار الأسد.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قالت الحكومة المؤقتة السورية في بيان، الخميس، إنها "ممتنة لمصر والعراق والسعودية والإمارات والأردن والبحرين وعمان وإيطاليا لاستئناف العمليات".

وأضافت الحكومة في بيانها أن قطر وتركيا "تعهدتا أيضا بإعادة فتح سفارتيهما".

 

حكومة انتقالية في سوريا حتى أول مارس 2025

والثلاثاء الماضي، أعلن محمد البشير في بيان تلفزيوني، أنه تم تكليفه بتولي رئاسة حكومة انتقالية في سوريا حتى أول مارس 2025. 

وكان البشير يترأس حكومة الإنقاذ التي شكلتها المعارضة، قبل الهجوم الخاطف الذي استمر 12 يوما وأدى إلى إطاحة بشار الأسد.

إدارة العمليات العسكرية في سوريا توجه نداء لأفرادها 

وقالت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، في بيان صادر عنها اليوم الخميس: "نهيب بجميع الثوار الالتزام بتعليمات عدم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات".

وأضافت إدارة العمليات العسكرية في سوريا: "أي تصرف فردي لا يتوافق مع التعليمات لا يمثلنا وسنواجهه بكل حزم وصرامة".

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دمشق العاصمة السورية سوريا وزير الخارجية البريطاني الجولاني بشار الأسد

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وفد تركي قطري يزور دمشق للقاء الجولاني

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