الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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حوادث

هجرة غير شرعية وتزوير مستندات الأبرز، أمن المنافذ يحرر 74 قضية متنوعة

أمن المنافذ
أمن المنافذ

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية حملاته لضبط صور الخروج عن القانون والمخالفات الجمركية.

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تهريب مواد مخدرة وبضائع أجنبية  الأبرز

وأسفرت الجهود عن ضبط 74 قضايا متنوعة من بينها جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وتهريب وحيازة مواد مخدرة وأدوية مهربة، وجرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

كما أسفرت الجهود خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، عن تنفيذ أحكام قضائية متنوعة وضبط المخالفات المرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

الجدير بالذكر أن قطاع أمن المنافذ يضطلع بتنفيذ العديد من المهام الشرطية وأبرزها: 

1- توسيع مفهوم التخطيط الأمني للمنشآت الواقعة بجانبي القناة بما يجابه أي احتمالات طارئة أو أعمال تخريبية وكفيلًا بتحقيق المواجهة الفعالة والناجزة بوضع تصورات سابقة مدروسة تراعي كل الاحتمالات وسيناريوهات التعامل معها.

2- وضع خطة تنفيذ السياسة العامة للوزارة فى مجال تأمين الموانئ المصرية بأنواعها.

3- مراقبة تنفيذ هذه الخطة ومتابعة نتائجها واقتراح ما يتعين له من تعديلات عليها.

4- مراقبة قيام أجهزة القطاع المختلفة بواجبها والتأكد من إشرافها على كافة الأجهزة التابعة.

5- وضع ضوابط أمن النقل بالمواني (الجوية – البرية – البحرية – النهرية) لبعض الاعتبارات الهامة التي يتم تنفيذها فى ضوء صدور المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ودخولها حيز التنفيذ الإجباري بجميع المواني واتخاذ بعض الإجراءات التنسيقية مع سلطات النقل البحري والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

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