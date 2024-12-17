إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي، اليوم الثلاثاء، ونقل مرفق الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الشرقى



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على الطريق الشرقي القديم أمام نقطة إسعاف قرية الحيبة، وعلى الفور انتقل رجال المرور وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي، نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقل مرفق الإسعاف المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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