سقوط 40 عنصر إجرامي بحوزتهم مخدرات وسلاح بـ 10 محافظات

واصل قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.



مديرية أمن دمياط؛ ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين " لهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (2,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين - بندقية خرطوش - 2 فرد محلي - عدد من الطلقات).



كما ضبط تشكيل عصابي مكون من (5 عاطلين " لـ4 منهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (2,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3 كيلو جرام لمخدر البانجو – 2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 3 فرد محلى - عدد من الطلقات – سلاح أبيض).



حملة أمنية على تجار المخدرات

وفي مديرية أمن الدقهلية؛ ضبط (عنصر إجرامي" له معلومات جنائية")، وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر البانجو - بندقية خرطوش وطلقتين).





وفي مديرية أمن الغربية؛ ضبط (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدري "الهيروين، الآيس" – أداة تحوى مخدر الآيس للتعاطي – فرد محلى وطلقتين – سلاح أبيض).

وفي مديرية أمن جنوب سيناء؛ ضبط (4 عاطلين "لاثنين منهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم مضبوطات أبرزها، (42,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وفي مديرية أمن أسوان؛ ضبط (عاطل وسائق "لهما معلومات جنائية")، وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (10 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – ميزان حساس).



وفي مديرية أمن قنا ؛ ضبط (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم مضبوطات أبرزها، (2,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2,530 جرام لمخدر الشابو – 300 قرص مخدر - بندقية خرطوش - بندقية آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 5 سلاح أبيض – ميزان حساس).



وفي مديرية أمن الشرقية ؛ ضبط (5 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (كمية لمخدرى "الهيروين، الهيدرو" – 1980 قرص مخدر - بندقية آلية - عدد من الطلقات).



وفي مديرية أمن الجيزة؛ ضبط (4 عاطلين وربة منزل "لـ4 منهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (4 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 36620 قرص مخدر - بندقية خرطوش – فرد خرطوش).



وفي مديرية أمن البحيرة؛ ضبط تشكيل عصابي مكون من (3 عاطلين)، وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (6 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).



وفي مديرية أمن المنيا؛ ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلَين وربة منزل "لهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (كمية لمخدري "الهيروين، الآيس").



وفي مديرية أمن الإسماعيلية؛ ضبط (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (150 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 28,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كيلو جرام لمخدر البانجو - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات - مجموعة من الأدوات والخامات التى تُستخدم في تصنيع مخدر الحشيش - 4 ميزان حساس)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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