أخبار مصر: مصير شهادة الـ 27% في البنوك، مجاملات الكاف تذبح زيزو، فرز طلبات المتقدمين لوظائف المترو، أحمد الشرع رئيسا لسوريا
أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
الحق قدم، إغلاق باب التقديم علي وظائف وزارة العمل بالسعودية اليوم
تغلق اليوم وزارة العمل باب التقديم على 25 وظيفة متوفرة على مهنتي "مدير مطعم " و"شيف سوشي"، بشركة رواج لتطوير الموارد الإدارية بالسعودية.
حروب خفية وغدر وخيانة، بسنت يوسف تكشف توقعاتها لمصر في 2025
كشفت خبيرة التاروت بسنت يوسف، توقعاتها لمصر خلال عام 2025 واحتمالية دخولها أي حروب أو أزمات خلال العام المقبلة.
محمد عبد الجليل: الأهلي محتاج الشيخ الشعراوي يمسك منصب مدير الكرة
أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يعاني من أزمة كبيرة في غرفة الملابس.
بدء فرز طلبات المتقدمين لوظائف المترو
بدأت شركة المترو فرز طلبات التوظيف فى مسابقة المترو لتشغيل عدد من صرافي التذاكر.
مقتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية في انفجار موسكو
قتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالجيش الروسي، إضافة إلى عسكري آخر، انفجار وقع في موسكو صباح الثلاثاء، وفق وسائل إعلام روسية.
مع اقتراب موعد تحصيلها، مصير شهادة الـ 27% في البنوك
مع اقتراب انتهاء أجل شهادات الـ 27% لمدة عام في بنكا الأهلي ومصر يتزايد الحديث عن مصير الشهادات لمدة عام، والتي يطرحها بنكا الأهلي ومصر ولا تزال مستمرة بعائد 23.5 شهريًّا و27% بنهاية المدة.
بالأرقام، مجاملات الكاف تذبح زيزو لصالح حارس صن داونز
تعرض أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، لظلم فادح بعد خسارته جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا لصالح الجنوب إفريقي رونوين ويليامز حارس مرمى ماميلودي صن داونز ومنتخب جنوب إفريقيا.
مجلس النواب يحيل اليوم 29 تقريرا إلى الحكومة، تعرف عليها
يحيل اليوم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، 29 تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوى، إلى الحكومة، عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء.
بسنت يوسف: أحمد الشرع رئيسا لسوريا في 2025 ومحاولة لاغتيال ترامب
قال خبيرة التاروت بسنت يوسف: "أتوقع وجود خطر على دونالد ترامب في 2025، وسيكون هناك محاولات أخرى لاغتياله وقد تكون هناك محاولة لاغتياله قبل القسم ولكنه سينجو منها، وأمامه تحديات كبيرة للغاية خلال فترة رئاسته لأمريكا، وقد يندم على توليه الرئاسة ولديه أعداؤه داخل الولايات المتحدة وسيتعرض لمعاكسات كبيرة في 2025 قد تقضي عليه وعلى البلاد".
طارق العريان يكشف عن موقف محرج مع أحمد زكي وقصة أغنية الهضبة (فيديو)
قال المخرج طارق العريان: "أنا كنت خجول في بدايتي، لدرجة وأنا بصور فيلم الإمبراطور حبيت أعطي شوية تفاصيل للفنان الراحل أحمد زكي قال لي: يا حبيبي أنا بمثل وأنت لسه بتلبس شورت، علشان كده أخويا عرض عليَّ أخد كورس يفيدني في المهنة ويمنحك الجرأة".
إطلاق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة
أعلنت وزارة الصحة إطلاق ٤ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة
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بايدن خلال احتفال بعيد يهودي: أنا صهيوني.. ولن أتوقف حتى أعيد كل الرهائن من غزة
ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن كلمة خلال حفل استقبال في البيت الأبيض بمناسبة عيد الحانوكا، مساء الاثنين، حيث أعلن دعمه للمجتمع اليهودي والإسرائيلي بينما تعهد بمواصلة جهوده للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يؤدي إلى الإفراج عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حركة حماس في غزة.
اليوم، نظر استئناف عصام صاصا وشقيقه على حكم حبسهما
تنظر محكمة مستأنف جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، في استئناف مطرب المهرجانات الشهير «عصام صاصا» وشقيقه محمد على حبسهما عام مع الشغل في قضية تزوير توكيل.
تحذير من تسونامي، زلزال بقوة 7.4 درجة يهز جزيرة فانواتو بالمحيط الهادي
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالًا قوته 7.4 درجة هز بورت فيلا في جزر فانواتو بالمحيط الهادي اليوم الثلاثاء.
محمد عبد الجليل: الأهلي يحتاج 3 صفقات سوبر في يناير وجروس سيعاني في الزمالك
أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يحتاج للتعاقد مع 3 صفقات قوية في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
تفاصيل العثور على مقبرة جماعية في سوريا تحوي 100 ألف جثة
أفاد رئيس منظمة حقوقية سورية مقرها الولايات المتحدة بأن مقبرة جماعية خارج العاصمة دمشق تحوي ما لا يقل عن 100 ألف جثة، لأشخاص قتلتهم حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
اليوم.. مجلس النواب يستمع لبيان وزير الاستثمار
تشهد الجلسة العامة لـمجلس النواب اليوم الثلاثاء، استعراض بيان المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن خطط وسياسات الوزارة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والعمل على إزالة معوقات الاستثمار، وسبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
القضاء يصدر حكمه بشأن إدانة ترامب في قضية الممثلة الإباحية
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن القاضي المكلف محاكمة دونالد ترامب في نيويورك بتهم تزوير محاسبي بسبب دفعه سرًّا أموالًا لنجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيالز لشراء صمتها، رفض، أمس الإثنين، طلب الرئيس المنتخب إلغاء إدانته الجنائية في هذه القضية بدعوى الحصانة الرئاسية التي يتمتع بها.
رويترز: 26 طنا احتياطي سوريا من الذهب
نقلت وكالة رويترز عن 4 مصادر أن خزائن مصرف سوريا المركزي بها نحو 26 طنًّا من الذهب، وهي الكمية نفسها التي كانت موجودة بها عند اندلاع الحرب الأهلية في 2011، حتى بعد الإطاحة بـ الرئيس السابق بشار الأسد.
تعرف على سبب غياب حسين الشحات عن حفل توزيع جوائز الكاف
غاب حسين الشحات نجم النادي الأهلي عن حفل توزيع جوائز الأفضل الذي نظمه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم - كاف، مساء أمس الإثنين، في مدينة مراكش المغربية.
اليوم، استئناف المتهم بقتل اللواء اليمني حسن العبيدي على حكم إعدامه
تنظر محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور اليوم الثلاثاء، الاستئناف المقدم من المتهم الأول في قضية مقتل اللواء حسن العبيدي المسؤول العسكري اليمني، بقصد سرقته داخل شقة في منطقة فيصل، وذلك على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقًا.
طارق العريان يكشف كواليس اللقاء الأول مع عمرو دياب وحرق كليب راجعين (فيديو)
قال المخرج طارق العريان: "اتعرفت على عمرو دياب سنة 1990، كنا بنفطر عندي أختي في رمضان لقيتها بتقولي كلم عمرو على التليفون ما كنتش أعرفه خالص فكلمته لقيته بيبارك لي على فيلم الإمبراطور".
البيت الأبيض يحل لغز المسيرات الغامضة في سماء أمريكا
أكد البيت الأبيض أن كافة الطائرات المسيرة الغامضة التي رصدها سكان فوق شمال شرق الولايات المتحدة تعمل "بشكل قانوني"، وذلك بعد أن دعا الرئيس المنتخب دونالد ترامب الحكومة إلى توخي الشفافية في هذا الملف.
بسنت يوسف تكشف توقعاتها لمحمد صلاح والأهلي والزمالك ونجوم الفن في 2025
كشفت خبيرة التاروت بسنت يوسف، عن توقعاتها لمحمد صلاح والنادي الأهلي والزمالك ونجوم الفن أنغام وشيرين وعمرو دياب، خلال عام 2025.
من مهاباد إلى إدلب، من هو مستشار الجولاني للملف الإيراني؟
عينت "هيئة تحرير الشام" الحاكمة الجديدة في سوريا مستشارًا لها في الشؤون الإيرانية، وهو معروف بخطبه الجهادية، في الوقت الذي تتبنى فيه "الهيئة" علاقات مع السنة في إيران في محاولة للحد من نفوذ طهران في البلاد.
حسام عاشور يكشف كواليس محاولات الوسطاء لعودته إلى الأهلي
أكد حسام عاشور، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن المارد الأحمر كانت أمامه فرصة تاريخية، لصناعة تاريخ جديد أمام باتشوكا المكسيكي.
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