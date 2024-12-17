أخبار مصر: مصير شهادة الـ 27% في البنوك، مجاملات الكاف تذبح زيزو، فرز طلبات المتقدمين لوظائف المترو، أحمد الشرع رئيسا لسوريا

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

تغلق اليوم وزارة العمل باب التقديم على 25 وظيفة متوفرة على مهنتي "مدير مطعم " و"شيف سوشي"، بشركة رواج لتطوير الموارد الإدارية بالسعودية.

كشفت خبيرة التاروت بسنت يوسف، توقعاتها لمصر خلال عام 2025 واحتمالية دخولها أي حروب أو أزمات خلال العام المقبلة.

أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يعاني من أزمة كبيرة في غرفة الملابس.

بدأت شركة المترو فرز طلبات التوظيف فى مسابقة المترو لتشغيل عدد من صرافي التذاكر.

قتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالجيش الروسي، إضافة إلى عسكري آخر، انفجار وقع في موسكو صباح الثلاثاء، وفق وسائل إعلام روسية.

مع اقتراب انتهاء أجل شهادات الـ 27% لمدة عام في بنكا الأهلي ومصر يتزايد الحديث عن مصير الشهادات لمدة عام، والتي يطرحها بنكا الأهلي ومصر ولا تزال مستمرة بعائد 23.5 شهريًّا و27% بنهاية المدة.

تعرض أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، لظلم فادح بعد خسارته جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا لصالح الجنوب إفريقي رونوين ويليامز حارس مرمى ماميلودي صن داونز ومنتخب جنوب إفريقيا.

يحيل اليوم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، 29 تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوى، إلى الحكومة، عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء.

قال خبيرة التاروت بسنت يوسف: "أتوقع وجود خطر على دونالد ترامب في 2025، وسيكون هناك محاولات أخرى لاغتياله وقد تكون هناك محاولة لاغتياله قبل القسم ولكنه سينجو منها، وأمامه تحديات كبيرة للغاية خلال فترة رئاسته لأمريكا، وقد يندم على توليه الرئاسة ولديه أعداؤه داخل الولايات المتحدة وسيتعرض لمعاكسات كبيرة في 2025 قد تقضي عليه وعلى البلاد".

قال المخرج طارق العريان: "أنا كنت خجول في بدايتي، لدرجة وأنا بصور فيلم الإمبراطور حبيت أعطي شوية تفاصيل للفنان الراحل أحمد زكي قال لي: يا حبيبي أنا بمثل وأنت لسه بتلبس شورت، علشان كده أخويا عرض عليَّ أخد كورس يفيدني في المهنة ويمنحك الجرأة".

أعلنت وزارة الصحة إطلاق ٤ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

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ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن كلمة خلال حفل استقبال في البيت الأبيض بمناسبة عيد الحانوكا، مساء الاثنين، حيث أعلن دعمه للمجتمع اليهودي والإسرائيلي بينما تعهد بمواصلة جهوده للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يؤدي إلى الإفراج عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حركة حماس في غزة.

تنظر محكمة مستأنف جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، في استئناف مطرب المهرجانات الشهير «عصام صاصا» وشقيقه محمد على حبسهما عام مع الشغل في قضية تزوير توكيل.

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالًا قوته 7.4 درجة هز بورت فيلا في جزر فانواتو بالمحيط الهادي اليوم الثلاثاء.

أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يحتاج للتعاقد مع 3 صفقات قوية في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

أفاد رئيس منظمة حقوقية سورية مقرها الولايات المتحدة بأن مقبرة جماعية خارج العاصمة دمشق تحوي ما لا يقل عن 100 ألف جثة، لأشخاص قتلتهم حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.

تشهد الجلسة العامة لـمجلس النواب اليوم الثلاثاء، استعراض بيان المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن خطط وسياسات الوزارة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والعمل على إزالة معوقات الاستثمار، وسبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن القاضي المكلف محاكمة دونالد ترامب في نيويورك بتهم تزوير محاسبي بسبب دفعه سرًّا أموالًا لنجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيالز لشراء صمتها، رفض، أمس الإثنين، طلب الرئيس المنتخب إلغاء إدانته الجنائية في هذه القضية بدعوى الحصانة الرئاسية التي يتمتع بها.

نقلت وكالة رويترز عن 4 مصادر أن خزائن مصرف سوريا المركزي بها نحو 26 طنًّا من الذهب، وهي الكمية نفسها التي كانت موجودة بها عند اندلاع الحرب الأهلية في 2011، حتى بعد الإطاحة بـ الرئيس السابق بشار الأسد.

غاب حسين الشحات نجم النادي الأهلي عن حفل توزيع جوائز الأفضل الذي نظمه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم - كاف، مساء أمس الإثنين، في مدينة مراكش المغربية.

تنظر محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور اليوم الثلاثاء، الاستئناف المقدم من المتهم الأول في قضية مقتل اللواء حسن العبيدي المسؤول العسكري اليمني، بقصد سرقته داخل شقة في منطقة فيصل، وذلك على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقًا.

قال المخرج طارق العريان: "اتعرفت على عمرو دياب سنة 1990، كنا بنفطر عندي أختي في رمضان لقيتها بتقولي كلم عمرو على التليفون ما كنتش أعرفه خالص فكلمته لقيته بيبارك لي على فيلم الإمبراطور".

أكد البيت الأبيض أن كافة الطائرات المسيرة الغامضة التي رصدها سكان فوق شمال شرق الولايات المتحدة تعمل "بشكل قانوني"، وذلك بعد أن دعا الرئيس المنتخب دونالد ترامب الحكومة إلى توخي الشفافية في هذا الملف.

كشفت خبيرة التاروت بسنت يوسف، عن توقعاتها لمحمد صلاح والنادي الأهلي والزمالك ونجوم الفن أنغام وشيرين وعمرو دياب، خلال عام 2025.

عينت "هيئة تحرير الشام" الحاكمة الجديدة في سوريا مستشارًا لها في الشؤون الإيرانية، وهو معروف بخطبه الجهادية، في الوقت الذي تتبنى فيه "الهيئة" علاقات مع السنة في إيران في محاولة للحد من نفوذ طهران في البلاد.

أكد حسام عاشور، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن المارد الأحمر كانت أمامه فرصة تاريخية، لصناعة تاريخ جديد أمام باتشوكا المكسيكي.

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