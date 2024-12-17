بسنت يوسف تكشف توقعاتها لمحمد صلاح والأهلي والزمالك ونجوم الفن في 2025

كشفت خبيرة التاروت بسنت يوسف، عن توقعاتها لمحمد صلاح والنادي الأهلي والزمالك ونجوم الفن أنغام وشيرين وعمرو دياب، خلال عام 2025.

توقعات الأهلي والزمالك في 2025

وبشأن إمكانية فوز الأهلي ببطولة الدوري هذا الموسم، توقعت بسنت يوسف خلال برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”، فوز الزمالك بالبطولة، وخسارة الأحمر اللقب، متوقعة فوز الأهلي ببطولة كأس مصر.

مصير شيرين عبد الوهاب في 2025

وعن مصير شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في عام 2025، قالت: "أرى نجاحًا قويًّا لشيرين بعد فترة ضغوط والتعافى، ولكنها ستكون محل جدل وتريند وبحاجة الي الاعتناء بنفسها أكثر لأنه يوجد هناك مطبات عاطفية ونفسية وعائليا ستمر بها، ولكنها لن تعود لحسام حبيب".

توقعات عمرو دياب في 2025

وبشأن الارتباط العاطفي لعمرو دياب، توقعت بسنت يوسف: "عنده بالفعل ارتباط عاطفي في حياته ولن يفصح عنه".

توقعات انغام في 2025

وبشأن الفنانة أنغام، قالت: "ستكون قوية جدا في 2025 ولكنها قافلة على نفسها بشأن الارتباط العاطفي، ولكن سيكون لها صدى واضح فنيًّا".



توقعات محمد صلاح وليفربول في 2025

وبشأن مصير محمد صلاح مع ليفربول في 2025، توقعت بسنت، تجديد الريدز عقد مو صلاح لمدة عامين بعد انتهاء عقده، متوقعة فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.