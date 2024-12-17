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الحق قدم، إغلاق باب التقديم علي وظائف وزارة العمل بالسعودية اليوم

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو

تغلق اليوم وزارة العمل  باب التقديم على 25 وظيفة متوفرة على مهنتي "مدير مطعم " و"شيف سوشي"، بشركة رواج لتطوير الموارد الإدارية بالسعودية.

ودعا الشباب الذين تتوفر فيهم الشروط التقديم، بداية من غدٍ الخميس الموافق 12 ديسمبر 2024، ولمدة 7 أيام، بمقر الإدارة العامة للتشغيل "3 شارع يوسف عباس- مدينة نصر".

وأوضح الوزير أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة بتوفير فرص عمل للشباب في الخارج بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالية الخارجية، التي تنسق مع الإدارة العامة للتمثيل الخارجي بالعلاقات الدولية بالوزارة، حيث إن هذه الفرص الجديدة وفرها مكتب التمثيل العمالي في الرياض برئاسة الملحق العمالي محمد عليان.

 

شروط التقديم لوظائف وزارة العمل

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن الشروط المطلوبة للمتقدمين على الـ 15 فرصة عمل "مدير مطعم"، أن يتراوح السن من 28 وحتى 36 سنة، وخبرة لا تقل عن 7 سنوات في إدارة المطاعم،وإجادة اللغة الإنجليزية، والحصول على مؤهل عال، يُفضل أن يكون "سياحة وفنادق"، وامتلاك كافة المهارات المطلوبة للإدارة، أما الـ10 فرص المتوفرة على مهنة "شيف سوشي"، فيشترط أن يتراوح السن من 25 وحتى 32 سنة، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات، وإجادة اللغة الإنجليزية، والحصول على مؤهل متوسط أو عال.

 

مزايا وخطوات التقديم 

وقالت إن من المُميزات: يتراوح الراتب على وظيفة مدير مطعم من 6500 إلى 9000 ريال شهريًا،وعلى مهنة "شيف سوشي" من 2500 إلى 3000 ريال كل شهر، مع توفير سكن وتأمين طبي وتذاكر طيران..

وأضافت أنه على الراغب في التقديم على هذه الفرص، أن يُقدم الأوراق اللازمة وهي عبارة عن "سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية"، صورة جواز سفر سارٍ، وصورة المؤهل الدراسي، وصورة شخصية،وفيديو مُسجل بالصوت والصورة مُدته 30 ثانية، مُوثق على فلاشة يتضمن الاسم والسن، والوظيفة الحالية،والمؤهل الدراسي".

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