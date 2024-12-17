الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

البيت الأبيض يحل لغز المسيرات الغامضة في سماء أمريكا

المسيرات الغامضة
المسيرات الغامضة في سماء أمريكا، فيتو

أكد البيت الأبيض أن كافة الطائرات المسيرة الغامضة التي رصدها سكان فوق شمال شرق الولايات المتحدة تعمل "بشكل قانوني"، وذلك بعد أن دعا الرئيس المنتخب دونالد ترامب الحكومة إلى توخي الشفافية في هذا الملف.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي "تقييمنا في هذه المرحلة هو أن النشاط يعود إلى طائرات مسيرة تجارية أو هاوية أو تابعة لأجهزة إنفاذ القانون، وكلها تعمل بشكل قانوني".

 وأضاف أن بعض السكان الخائفين ظنوا أيضًا خطأ بعض الطائرات الصغيرة أو حتى بعض النجوم طائرات مسيرة.
وأكد كيربي "نحن نحاول أن نكون منفتحين ومباشرين قدر الإمكان".

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الطائرات المسي رة دونالد ترامب مجلس الأمن القومي جون كيربي البيت الأبيض

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