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رياضة

حسام عاشور يكشف كواليس محاولات الوسطاء لعودته إلى الأهلي

حسام عاشور، فيتو
حسام عاشور، فيتو

أكد حسام عاشور، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن المارد الأحمر كانت أمامه فرصة تاريخية، لصناعة تاريخ جديد أمام باتشوكا المكسيكي.

وقال حسام عاشور، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc": "الأهلي كان أمامه فرصة لصناعة تاريخ، وباتشوكا فريق ضعيف، ولكن اللاعبين لازم تجتهد، والجميع حزين بعد الخسارة وعدم التأهل لمواجهة ريال مدريد".

وتابع: "في جيلي لم يرفض أحد تسديد ركلة الترجيح أو يطلب تسديد الكرة، والمدرب هو من يحدد في المحاضرة من سيسدد، بالترتيب في المباريات العادية يحدد 3 لاعبين، وفي المباريات التي بها ضربات ترجيح يحدد بالترتيب أسماء 10 لاعبين".

وسطاء تواصلوا مع الأهلي لعودة حسام عاشور 

وعن عودته إلى الأهلي: "هناك وسطاء تتواصل مع الإدارة حاليًا، وأتمنى أن تكون هناك جلسة من أجل عودتي لبيتي مرة أخري، وأنا تحت أمر الأهلي في أي مكان، سواء في التدريب أو الإدارة، وحاليًا أحصل على دورات".

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حسام عاشور الأهلي منتخب مصر النادي الأهلي باتشوكا

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