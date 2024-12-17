الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رياضة

تعرف على سبب غياب حسين الشحات عن حفل توزيع جوائز الكاف

حسين الشحات، فيتو
حسين الشحات، فيتو

غاب حسين الشحات نجم النادي الأهلي عن حفل توزيع جوائز الأفضل الذي نظمه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم - كاف، مساء أمس الإثنين، في مدينة مراكش المغربية.

 

سر غياب حسين الشحات عن حفل كاف

حسين الشحات سافر مع بعثة الفريق إلى قطر لخوض بطولة إنتركونتيننتال، وكان متوقعًا أن يبقى الفريق الدوحة إن وصل للنهائي المقرر يوم 18 ديسمبر الجاري، وبالتالي لم يكن سفره للمغرب واردًا.

ولم يتم الترتيب لسفر الشحات من الأساس، وبالتالي فهو لم يعتذر أو يرفض السفر لعدم فوزه بالجائزة.

رونوين ويليامز يتفوق على حسين الشحات وزيزو 

وفاز رونوين ويليامز حارس مرمى صن داونز ومنتخب جنوب إفريقيا بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا لعام 2024 خلال حفل الكاف اليوم، على حساب الشحات ومواطنه أحمد سيد مصطفى زيزو جناح الزمالك.

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حسين الشحات الأهلي النادي الأهلي كاف الاتحاد الأفريقي

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