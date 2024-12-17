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ثقافة وفنون

طارق العريان يكشف عن موقف محرج مع أحمد زكي وقصة أغنية الهضبة (فيديو)

المخرج طارق العريان،
المخرج طارق العريان، فيتو

قال المخرج طارق العريان: "أنا كنت خجول في بدايتي، لدرجة وأنا بصور فيلم الإمبراطور حبيت أعطي شوية تفاصيل للفنان الراحل أحمد زكي قال لي: يا حبيبي أنا بمثل وأنت لسه بتلبس شورت، علشان كده أخويا عرض عليَّ أخد كورس يفيدني في المهنة ويمنحك الجرأة".

أفكار طارق العريان

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس بقناة "دي إم سي": "أنا من الأول شايف نفسي مؤثر وعظيم وعايز أبقى حاجة في الإخراج وده اللي حصل وقدمنا رسائل وأفكار وحاجات مهمة".

 

موقف أحمد زكي من طارق العريان

ولفت:"عرضت فيلم سكارفيس، على أحمد زكي، وقتها قال لي موافق وهمضي بالمرة فيلم الإمبراطور، وانا وقتها كنت شاب لسه جاي من أمريكا وعايز أعمل سينما جديدة، أحمد زكي كان عنده حاجة مختلفة وطول الوقت كان يقول لي انا مصدق فيك وماَمن بك من غير طبعا ما يشوف حاجة".

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أغنية الهضبة التي وافق عليها أحمد زكي

وأشار: "أحمد زكي كان عايز يعمل أغنية ورجعت من السفر، هي ألحان ياسر عبد الرحمن وفيها دراما، وعمرو دياب فكر إنه ميطلعش في الكليب خالص فقط يطلع آخر مشهد وعملنا الفكرة واقترح عليا أكلم أحمد زكي يعمل الكليب وفعلا كلمته وقعدنا عند الهضبة في البيت والإمبراطور وافق وتشجع وكان حابب الفكرة لحد لما جاء في يوم كلمته قال لي اغنية ايه اللي انا اعملها أنسى أنسى وما تصورتش الأغنية دي وكانت هتبقى حاجة تاريخية لو عملها لإن فيها دراما حلوة".

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طارق العريان أحمد زكي الفنان احمد زكي فيلم الإمبراطور أغنية ورجعت من السفر عمرو دياب

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