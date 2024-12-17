بسنت يوسف: أحمد الشرع رئيسا لسوريا في 2025 ومحاولة لاغتيال ترامب

قال خبيرة التاروت بسنت يوسف: "أتوقع وجود خطر على دونالد ترامب في 2025، وسيكون هناك محاولات أخرى لاغتياله وقد تكون هناك محاولة لاغتياله قبل القسم ولكنه سينجو منها، وأمامه تحديات كبيرة للغاية خلال فترة رئاسته لأمريكا، وقد يندم على توليه الرئاسة ولديه أعداؤه داخل الولايات المتحدة وسيتعرض لمعاكسات كبيرة في 2025 قد تقضي عليه وعلى البلاد".

مصير نتنياهو في 2025

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "نتنياهو لن يستمر في رئاسة الحكومة الإسرائيلية وسيرحل بطريقة ليست سهلة بسبب خضوعه لمحاكمة، ولكنه لن يتخلى أو يتنازل بسهولة".

مستقبل أحمد الشرع

وتوقعت بسنت يوسف: "أن يكون أحمد الشرع الشهير بأبو محمد الجولاني، رئيسًا لسوريا ولكن ليس لفترة طويلة".

عودة اللاجئين السوريين

وبشأن عودة اللاجئين السوريين إلى سوريا في 2025، توقعت، عودة 50% من السوريين إلى بلادهم.

وتوقعت، وجود رئيس جديد لـ لبنان، وتشكيل حكومة جديدة ولكن مع استمرار الضغوط بالبلاد.

حرب غزة

وعن حرب غزة، توقعت بسنت يوسف، حدوث تطور إيجابي سيؤدي إلى انتهاء الحرب خلال منتصف عام 2025، ولكن الحرب ستنتقل إلى مكان آخر.

انتهاء حرب السودان

وبشأن أزمة السودان، توقعت التوصل إلى اتفاق في السودان ينهي الحرب.

موقف إيران

وبسؤالها هل سيتم ضرب إيران في 2025، أجابت بسنت يوسف: "طهران هتضرب في هجوم مش رد هجوم خلال 2025 مش هتتضرب".

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