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حروب خفية وغدر وخيانة، بسنت يوسف تكشف توقعاتها لمصر في 2025

خبيرة التاروت بسنت
خبيرة التاروت بسنت يوسف، فيتو

بسنت يوسف، كشفت خبيرة التاروت بسنت يوسف، توقعاتها لمصر خلال عام 2025 واحتمالية دخولها أي حروب أو أزمات خلال العام المقبلة.

 

حروب خفيفة وغدر وخيانة

وبسؤالها هل تدخل مصر أي حروب في 2025، توقعت بسنت يوسف: " ستدخل حروب خفية غير معلنة، وقد تحدث أزمات بسبب الحروب الخفيفة ولكن مصر ستتصدى لها، وأرى هناك غدر وخيانة في المشهد بشكل مفاجئ خلال النصف الأول من 2025 ولكن البلاد ستقف ولكنها سترهق، وربنا يستر وأكون غلطانة".

 

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الوضع الاقتصادي ومصير سعر الدولار في مصر

وبشأن احتمال تكرار أزمة الدولار في مصر خلال 2025، توقعت بسنت يوسف خلال برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”:"لن يكون هناك أزمة ولن يزيد سعره ولن نشهد أي أزمة اقتصادية، الأمور ستكون محكومة".
 

توقعات للحكومة في 2025

وعن إمكانية تغيير الحكومة، توقعت بسنت يوسف:"فيه تغييرات للحكومة في 2025، وقد يكون محدود ولكنه سيتكرر أكثر من مرة".

 

سد النهضة في 2025

وعن سد النهضة في 2025، توقعت بسنت يوسف:"حاله السد زي ما هو مجمد وكل حاجة فيه متعطلة، وهو خلاص جاب اَخره، ولن يولد أي كهرباء".

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