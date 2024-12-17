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محمد عبد الجليل: الأهلي يحتاج 3 صفقات سوبر في يناير وجروس سيعاني في الزمالك

جروس، فيتو
جروس، فيتو

أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق،  أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يحتاج للتعاقد مع 3 صفقات قوية في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

 

محمد عبد الجليل يحدد صفقات الأهلي في يناير 

وقال محمد عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" الأهلي يحتاج التعاقد مع مهاجم، وجناح، بجانب محمد علي بن رمضان".

وتابع:" فكرة عودة اللاعبين السابقين والبحث عنهم أمر غريب في الأهلي، بعد ضم حمدي فتحي، وأنباء التفاوض مع تريزيجيه ومحمد شريف".

جروس سيعاني مع الزمالك 

وعن جروس قال: "ماذا سيفعل جروس مع الزمالك، المدرب بعيد عن التدريب منذ 4 سنوات، وسيواجه العديد من الأزمات في الفريق بسبب مستوى اللاعبين وضعف الدكة، عكس الجيل الذي كان يتواجد معاه في ولايته الأولى".

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محمد عبدالجليل الأهلي جروس الزمالك النادي الأهلي

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