مع اقتراب موعد تحصيلها، مصير شهادة الـ 27% في البنوك

مع اقتراب انتهاء أجل شهادات الـ 27% لمدة عام في بنكا الأهلي ومصر يتزايد الحديث عن مصير الشهادات لمدة عام، والتي يطرحها بنكا الأهلي ومصر ولا تزال مستمرة بعائد 23.5 شهريًّا و27% بنهاية المدة.

ويرى كثيرون أن مصير تلك الشهادات مرتبط بما سيسفر عنه اجتماع البنك المركزي المقبل في 26 ديسمبر الجاري وتتجه المؤشرات نحو بدء إقرار تخفيض أسعار الفائدة في تلك الشهادات عقب الاجتماع ومع بداية العام قد يكون هناك بنسبة كبيرة إقرار نحو تخفيض أسعار هذه الشهادة حال استمرارها.

آخر قرارات لجنة السياسات النقدية

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها يوم الخميس الموافـق 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق في لجنة السياسة النقدية.

أسباب تثبيت الفائدة

وأوضح القرار في أسبابه أنه على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميًّا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة.

وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.

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