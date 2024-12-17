الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

طارق العريان يكشف كواليس اللقاء الأول مع عمرو دياب وحرق كليب راجعين (فيديو)

طارق العريان وعمرو
طارق العريان وعمرو دياب، فيتو

قال المخرج طارق العريان: "اتعرفت على عمرو دياب سنة 1990، كنا بنفطر عندي أختي في رمضان لقيتها بتقولي كلم عمرو على التليفون ما كنتش أعرفه خالص فكلمته لقيته بيبارك لي على فيلم الإمبراطور".

 

اتصال عمرو دياب بعد عرض فيلم الإمبراطور 

وتابع خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس بقناة "دي ام سي": "عمرو دياب قال لي أنا شفت فيلم الإمبراطور وتعالَ نتقابل، بعد الاتصال قعدنا نتقابل ونرغي ونتكلم في النجاحات وكيفية صنع أي نجاح لمدة 4 سنين، وبقينا أصحاب نروح ونقعد ونتكلم في مشاريع ومفيش حاجة تحصل".

 

عمرو يوسف يتعاقد على بطولة فيلم جديد مع طارق العريان

ضربه متعمدًا، حيثيات تغريم عمرو دياب 200 جنيه في صفع سعد أسامة

بداية العمل مع عمرو دياب 

وأضاف: "في يوم لقيت عمرو دياب بيكلمني وبيقول لي فيه أغنية أنا عايز أعيدها، وعرضها عليا قلت له حلوة بس تعيدها ليه؟ تعالي نعمل حاجة تانية ليه نعيد دي، فكان هو بيحضر لألبوم اللي هو راجعين، فعملنا راجعين ومن بعدها أغاني كتير تتعرض عليا ونعملها".

كواليس تصوير كليب أغنية راجعين

ولفت:"اغنية راجعين، كانت فكرة الألبوم بتاعها جديدة، وفيها طلعت زين وحسين الإمام وعزت أبو عوف وغادة عادل، فكرة الكليب فكرتي بس عمرو دياب هو اللي فكر في جلب النجوم، وفكرة البداية اللي غناها طلعت كانت فكرته، وإنتاج نصيف كوزمان، وقتها مصيف قال لي أغلى أغنية في الدنيا هديك ميزانيتها 80 ألف جنيه بأجري، فروحت ورجعت عايز أعمل حاجة ضخمة، عمرو قال لي انا هجيب النجوم على حسابي وفيه منهم اللي هيجامل وانا قررت أصرف 100 ألف جنيه فوقيها فبقت بـ180 ألف جنيه غير اللى عمرو دياب دفعوا، وحظنا اننا بعد ما صورنا الكليب المعمل اتحرق فعدناها تاني اتجننا طبعًا لأن مصاريف تانية بس الحمد لله كانت ناجحة جدا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طارق العريان المخرج طارق العريان عمرو دياب كليب راجعين فيلم الإمبراطور إسعاد يونس برنامج صاحبة السعادة

مواد متعلقة

ضربه متعمدًا، حيثيات تغريم عمرو دياب 200 جنيه في صفع سعد أسامة

12 فبراير، نظر استئناف عمرو دياب على حكم تغريمه 200 جنيه في صفع شاب

عمرو يوسف يتعاقد على بطولة فيلم جديد مع طارق العريان

طارق العريان لـ«فيتو»: هذه كواليس ترميم السلم والثعبان بمهرجان الجونة.. ظروف فيلم الإمبراطور مكنتش سهلة ونفسي أرممه.. «الفكرة» هي تحدي «ولاد رزق 4».. وابتعدت عن الكليبات لهذا السبب

الأكثر قراءة

مع اقتراب موعد تحصيلها، مصير شهادة الـ 27% في البنوك

حروب وثورات وعفاريت، بسنت يوسف: أحداث غريبة في 2025 لم تحدث من 5000 عام

بسنت يوسف تكشف توقعاتها لمحمد صلاح والأهلي والزمالك ونجوم الفن في 2025

سعر القصدير اليوم الاثنين 16-12-2024 بالبورصات العالمية

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024؟

القضاء يصدر حكمه بشأن إدانة ترامب في قضية الممثلة الإباحية

محمد عبد الجليل: الأهلي محتاج الشيخ الشعراوي يمسك منصب مدير الكرة

عمرو الجنايني تعليقا على خسارة زيزو لقب الأفضل بأفريقيا: ناس قالت الـ9 أصغر من الـ7

منوعات

المزيد

بسنت يوسف تكشف توقعاتها لمحمد صلاح والأهلي والزمالك ونجوم الفن في 2025

بسنت يوسف: أحمد الشرع رئيسا لسوريا في 2025 ومحاولة لاغتيال ترامب

حروب وثورات وعفاريت، بسنت يوسف: أحداث غريبة في 2025 لم تحدث من 5000 عام

توقف محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في إيران لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024؟

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الاثنين

سعر كيلو الأرز اليوم الاثنين 16-12-2024 في الأسواق

سعر القصدير اليوم الاثنين 16-12-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أول مصفاة للذهب في مصر بتكلفة 100 مليون دولار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 17 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 17 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية