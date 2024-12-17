طارق العريان يكشف كواليس اللقاء الأول مع عمرو دياب وحرق كليب راجعين (فيديو)

قال المخرج طارق العريان: "اتعرفت على عمرو دياب سنة 1990، كنا بنفطر عندي أختي في رمضان لقيتها بتقولي كلم عمرو على التليفون ما كنتش أعرفه خالص فكلمته لقيته بيبارك لي على فيلم الإمبراطور".

اتصال عمرو دياب بعد عرض فيلم الإمبراطور

وتابع خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس بقناة "دي ام سي": "عمرو دياب قال لي أنا شفت فيلم الإمبراطور وتعالَ نتقابل، بعد الاتصال قعدنا نتقابل ونرغي ونتكلم في النجاحات وكيفية صنع أي نجاح لمدة 4 سنين، وبقينا أصحاب نروح ونقعد ونتكلم في مشاريع ومفيش حاجة تحصل".

بداية العمل مع عمرو دياب

وأضاف: "في يوم لقيت عمرو دياب بيكلمني وبيقول لي فيه أغنية أنا عايز أعيدها، وعرضها عليا قلت له حلوة بس تعيدها ليه؟ تعالي نعمل حاجة تانية ليه نعيد دي، فكان هو بيحضر لألبوم اللي هو راجعين، فعملنا راجعين ومن بعدها أغاني كتير تتعرض عليا ونعملها".

كواليس تصوير كليب أغنية راجعين

ولفت:"اغنية راجعين، كانت فكرة الألبوم بتاعها جديدة، وفيها طلعت زين وحسين الإمام وعزت أبو عوف وغادة عادل، فكرة الكليب فكرتي بس عمرو دياب هو اللي فكر في جلب النجوم، وفكرة البداية اللي غناها طلعت كانت فكرته، وإنتاج نصيف كوزمان، وقتها مصيف قال لي أغلى أغنية في الدنيا هديك ميزانيتها 80 ألف جنيه بأجري، فروحت ورجعت عايز أعمل حاجة ضخمة، عمرو قال لي انا هجيب النجوم على حسابي وفيه منهم اللي هيجامل وانا قررت أصرف 100 ألف جنيه فوقيها فبقت بـ180 ألف جنيه غير اللى عمرو دياب دفعوا، وحظنا اننا بعد ما صورنا الكليب المعمل اتحرق فعدناها تاني اتجننا طبعًا لأن مصاريف تانية بس الحمد لله كانت ناجحة جدا".

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