أخبار الفن اليوم، وفاة الفنان نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض، محمد منير يستأنف نشاطه الفني ويشارك الجمهور صورة جديدة، نانسي عجرم تنتهي من تسجيل معظم أغنيات ألبومها الجديد

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عددا من الأحداث الفنية الهامة وكانت كالتالي..

غيب الموت الفنان نبيل الحلفاوي، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ 77 عامًا.



كان الفنان الكبير الفنان نبيل الحلفاوي قد تعرض لأزمة صحية شديدة قبل أسبوع تسببت في دخوله غرفة العناية المركزة.

شارك الكينج محمد منير جمهوره عبر حسابه الخاص علي مواقع التواصل الاجتماعي بصورة ليطمئن جمهوره على تماثله الشفاء.



وظهر مؤخرا محمد منير في الاستديو خلال تسجيله أغنية جديدة بالتعاون مع الملحن عزيز الشافعي والكاتبة منة القيعي، متجاهلًا الشائعات التي تدور حول حالته الصحية، وهو أبلغ رد على مروجي الشائعات حول حالته الصحية، حيث يظهر الكينج وهو يمارس عمله في الاستوديو بشكل طبيعي، وهو ما يكذب كل ما ورد من شائعات مزعجة لجمهوره حول حالته الصحية.

دعم الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز شقيقه الفنان كريم محمود عبد العزيز فى العرض الخاص لفيلم الأخير والذي يحمل اسم الهنا اللي أنا فيه

ويترأس بطولة الفيلم كل من كريم محمود عبد العزيز ورنا رئيس ودينا الشربيني.

وانطلق مساء اليوم الأحد العرض الخاص لفيلم اللايت كوميدي المعنون بــ "الهنا اللي أنا فيه" تمهيدا لعرضه بالسينمات.

طرح المطرب العراقي ماجد المهندس أحدث أغنياته بعنوان “انصاص مشاوير” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.



والأغنية من فيلم “بضع ساعات في يوم ما” بطولة هشام ماجد، والذي يطرح في دور العرض السينمائي يوم 26 ديسمبر الجاري.

في وقت سابق أحيا المطرب العراقي ماجد المهندس حفلا بالمملكة العربية السعودية ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي.

قررت أسرة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، إقامة عزائه بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، يوم الثلاثاء المقبل، عقب صلاة المغرب، بعدما شيعت الجنازة مساء اليوم الأحد من نفس المسجد.



رحل عن عالمنا الفنان القدير نبيل الحلفاوي عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد معاناته من أزمة صحية حادة، استدعت نقله إلى المستشفى ودخوله غرفة العناية المركزة، حيث فارق الحياة بعد أيام.

انتهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم من تسجيل نحو ٨٠ بالمائة من أغنيات ألبومها الجديد.



وتستأنف نانسي عجرم خلال الفترة المقبلة تسجيل الأغنيات المتبقية، لتطرح الألبوم مع بدايات العام الجديد ٢٠٢٥.

شائعة انفصال نانسي عجرم

وفي وقت سابق كانت الفنانة نانسي عجرم حرصت على الرد على شائعة انفصالها التي انتشرت مؤخرًا.

يشارك الفنان كريم عبد العزيز في موسم الرياض المقام حاليًا بالمملكة العربية السعودية، حيث يقوم ببطولة مسرحية جديدة تحمل اسم “ الباشا”، والتي تعرض على مسرح بكر الشدي يوم 25 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 1 يناير.



ويشارك في بطولة المسرحية الفنانة هنا الزاهد وويزو وحاتم صلاح وهيدي كرم ومصطفى البنان وآخرون

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