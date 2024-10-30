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ثقافة وفنون

حقيقة توقف الكينج عن تسجيل باقي أغاني ألبومه الجديد بسبب حالته الصحية

محمد منير، فيتو
محمد منير، فيتو

أثار الفنان محمد منير قلق الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية، عقب انتشار أنباء تزعم تدهور حالته الصحية ونقله للعناية المركزة في أحد المستشفيات في أكتوبر.

 

الحالة الصحية لمحمد منير 

في هذا السياق أكد المقربون من الكينج، أنه بصحة جيدة، ويجري فحوصات طبية فقط من أجل الاطمئنان على صحته نتيجة الإجهاد البدني الذي تعرض له مؤخرا. 

وأضاف المقربون من الكينج، أنه من المقرر أن يعود لمنزله من جديد خلال أيام، لتسجيل باقي أغاني ألبومه الجديد المفترض طرحه قريبا.

 

ومن جانبه، أكد الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، أنه تواصل مع الكينج وهو بصحة جيدة ويجري فقط عدة فحوصات من أجل الاطمئنان على صحته.

وعلى جانب آخر يجهز الفنان محمد رمضان، بالوقت الحالي ديو جديدا مع الكينج محمد منير والذي من المقرر طرحه قريبا على منصات الموسيقى المختلفة. 

ديو محمد رمضان ومحمد منير يحمل عنوان “الأسطورة والكينج” وهي من كلمات أمير طعيمة ومن ألحان محمد رحيم.

 

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