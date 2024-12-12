عرض أول لفيلم الكوميديا "بيت الروبي" بشاشات التليفزيون في رأس السنة 2025

كشفت شبكة قنوات ON عن حصولها على حقوق بث الأول لفيلم الكوميديا العائلي بيت الروبي لأول مرة عبر شاشات التليفزيون عقب كسره حاجز الـ 130 مليونا و500 ألف جنيه إيرادات بمصر فقط.

عرض بيت الروبي فى ليلة رأس السنة

ويعرض بيت الروبي الذي يترأس بطولته النجمان كريم عبد العزيز وكريم محمود عبدالعزيز لأول مرة عبر التليفزيون من خلال قناة اون فى ليلة رأس السنة 31 ديسمبر الجاري.

قصة فيلم بيت الروبي

ويقدم فيلم بيت الروبي فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حاليًا ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.

أبطال فيلم بيت الروبي

وفيلم بيت الروبي بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

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