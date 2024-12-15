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ثقافة وفنون

فقد الوعى نهائيًا.. تطورات الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي ومنع الزيارة عنه

نبيل الحلفاوي، فيتو
نبيل الحلفاوي، فيتو

أصيب الفنان  نبيل الحلفاوي ببعض الأمراض الصدرية منذ 5 أيام  انتقل على إثرها إلى المستشفى، وانتقل لغرفة العناية المركزة صباح  الجمعة الماضية لعدم استقرار حالته الصحية.

 

وقال أحد المقربين من الفنان  نبيل الحلفاوي، إنه فقط الوعي نهائيًا خلال الساعات الماضية، والأطباء يبذلون جهودًا مكثفة معه، مضيفًا: كانت نسبة أكسجين الدم  عند الفنان الكبير غير منتظمة،  وتم تركيب ماسك "سبام" له كي يستطيع التنفس، موضحًا أنه يتم استخدامه قبل مرحلة استخدام التنفس الصناعي مباشرة.
وأكد  أن الفنان نبيل الحلفاوي يفقد الوعي أوقاتًا كثيرة مما جعل الأطباء يمنعون عنه الزيارة بشكل نهائي، مع وجود طاقم أطباء وتمريض بجانبه لمتابعة حالته لحظة بلحظة.

 

 

 

 

 

وتعرض  الفنان نبيل الحلفاوي لأزمة صحية شديدة، تسببت في دخوله غرفة العناية المركزة.

وكشف مصدر مقرب من عائلة نبيل الحلفاوي، أن الفنان القدير يعاني من أزمات في الصدر، وهذا ما تسبب له في صعوبة بالتنفس، كما أنه كان يعاني من بعض الأمراض الأخرى بسبب الشيخوخة، حيث إنه يبلغ من العمر 77 عامًا.

وذكرت تقارير صحفية أنه تم نقل الحلفاوي إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وبعد إجراء الكشف الطبي والأشعة والتحاليل، شدد الأطباء على ضرورة دخوله غرفة العناية المركزة، كما تم منع الزيارة عنه، حيث يتواجد بجانبه نجلاه المخرجان خالد ووليد الحلفاوي".

نقيب الممثلين يتابع الحالة

وأوضح المصدر أن أسرة الفنان نبيل الحلفاوي تلقت عدة اتصالات من الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية للاطمئنان على حالته الصحية، وأكد أن لديه استعدادا في تقديم كافة المساعدات اللازمة من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية للفنان القدير نبيل الحلفاوي، كما حاول عدد كبير من النجوم التواصل مع أبناء الحلفاوي لكن لم يتمكنوا من ذلك لانشغالهم الكبير بحالته.

وقال المخرج عمرو عرفة تعليقا على الحالة الصحية للفنان الكبير نبيل الحلفاوي من خلال حسابه على موقع "إكس" تويتر: "ادعوا له الحالة صعبة"، ولم يوضح تفاصيل الحالة الصحية أو الأمراض التي يعاني منها الفنان الكبير.

مسيرة نبيل الحلفاوي

شارك الفنان نبيل الحلفاوي في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية الشهيرة، من بينها مسلسل "رأفت الهجان" و"غوايش" و"الزيني بركات" و"أوراق مصرية" و"الملك فاروق".

كما شارك في عدد من الأفلام كان من بينها " الطريق إلى إيلات" و"العميل رقم 13" و"فقراء لا يدخلون الجنة" و"الهروب إلى القمة" وغيرها.

 

 

 

 

 

 

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