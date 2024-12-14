الأحد 15 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

يحيى الفخراني يكشف عن موقف مؤثر له مع نبيل الحلفاوي

يحيي الفخراني, فيتو
يحيي الفخراني, فيتو

تحدث الفنان الكبير يحيي الفخراني، عن صداقته القوية مع زميله الفنان نبيل الحلفاوي خلال استضافته ببرنامج حديث القاهرة قبل قليل.

وقال الفخراني ردا عن كيف استمرت علاقته رفقة نبيل الحلفاوي على مدار السنوات قائلا: "صلتنا وصداقتنا قوية ولم تنقطع يوما منذ أن ترك لي دوره في مسرحية مدرسة الأزواج وأنا لسه متخرج جديد.. وكان دائما التشجيع لي وأبرز من وقف بجانبي طوال مشواري الفني.

وكان قد أصيب الفنان الكبير نبيل الحلفاوي ببعض الأمراض الصدرية منذ 4 أيام انتقل على إثرها إلى المستشفى، وانتقل لغرفة العناية المركزة صباح أمس الجمعة لعدم استقرار حالته الصحية.

 

وقال أحد المقربين من الفنان نبيل الحلفاوي، إن نسبة الأكسجين في الدم غير منتظمة وتم تركيب ماسك "سبام" له كي يستطيع التنفس، موضحًا أنه يتم استخدامه قبل مرحلة استخدام التنفس الصناعي مباشرة.

وأكد أن الفنان نبيل الحلفاوي يفقد الوعي أوقاتًا كثيرة مما جعل الأطباء يمنعون عنه الزيارة بشكل نهائي، مع وجود طاقم أطباء وتمريض بجانبه لمتابعة حالته لحظة بلحظة.

 

وتعرض الفنان نبيل الحلفاوي لأزمة صحية شديدة خلال الساعات القليلة الماضية، تسببت في دخوله غرفة العناية المركزة.

وكشف مصدر مقرب من عائلة نبيل الحلفاوي، أن الفنان الشهير يعاني من أزمات في الصدر، وهذا ما تسبب له في صعوبة بالتنفس، كما أنه كان يعاني من بعض الأمراض الأخرى بسبب الشيخوخة، حيث إنه يبلغ من العمر 77 عامًا.

وأضاف المصدر بحسب "العربية.نت" أنه تم نقل الحلفاوي إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وبعد إجراء الكشف الطبي والأشعة والتحاليل، شدد الأطباء على ضرورة دخوله غرفة العناية المركزة، كما تم منع الزيارة عنه، حيث يتواجد بجانبه نجلاه المخرجان خالد ووليد الحلفاوي".

نقيب الممثلين يتابع الحالة

وأوضح المصدر أن أسرة الفنان نبيل الحلفاوي تلقت عدة اتصالات من الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية للاطمئنان على حالته الصحية، وأكد أن لديه استعدادا في تقديم كافة المساعدات اللازمة من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية للفنان القدير نبيل الحلفاوي، كما حاول عدد كبير من النجوم التواصل مع أبناء الحلفاوي لكن لم يتمكنوا من ذلك لانشغالهم الكبير بحالته.

وقال المخرج عمرو عرفة تعليقا على الحالة الصحية للفنان الكبير نبيل الحلفاوي من خلال حسابه على موقع "إكس" تويتر: "ادعوا له الحالة صعبة"، ولم يوضح تفاصيل الحالة الصحية أو الأمراض التي يعاني منها الفنان الكبير.

مسيرة نبيل الحلفاوي

شارك الفنان نبيل الحلفاوي في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية الشهيرة، من بينها مسلسل "رأفت الهجان" و"غوايش" و"الزيني بركات" و"أوراق مصرية" و"الملك فاروق".

كما شارك في عدد من الأفلام كان من بينها " الطريق إلى إيلات" و"العميل رقم 13" و"فقراء لا يدخلون الجنة" و"الهروب إلى القمة" وغيرها.

 

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