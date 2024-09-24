الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ماجد المهندس يطرب الجمهور السعودي بـ "تناديك" (فيديو)

ماجد المهندس، فيتو
ماجد المهندس، فيتو

تألق المطرب العراقي ماجد المهندس خلال حفل الليلة الذي أحياه بالمملكة العربية السعودية ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي.

وشدا ماجد المهندس بباقة من أجمل أغنياته من بينها أغنية “تناديك” وسط حضور جماهيري كبير.

وتشهد المملكة سلسلة حفلات هذه الفترة لعدد من من النجوم، ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 94.

 

أحدث أغنيات ماجد المهندس

ومؤخرًا طرح المطرب ماجد المهندس، أغنيته “قولوله لو زعلان” من فيلم جوازة توكسيك، بطولة الفنان محمد أنور، وكانت المرة الأولى التي يغني فيها باللهجة المصرية.

والأغنية من كلمات كلمات محمد البوغة، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق عبد الجبار.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ماجد المهندس المطرب العراقي ماجد المهندس احتفالات اليوم الوطني السعودي جدة الرياض

الأكثر قراءة

حفلة تحرش بفتاة مغربية؛ قصة فيديو أثار عاصفة غضب في طنجة

يصل إلى 4 جنيهات، انخفاض أسعار البيض في الأسواق

إعلام عبري: إسرائيل منفتحة على التهدئة مع حزب الله في حالة واحدة

حزب الله يستهدف مقار عسكرية إسرائيلية بالصواريخ

تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

ياسمين صبري تدخل في خلافات مع زوجها بأحداث مسلسل ضل حيطة

بالشروط والأوراق المطلوبة، التنظيم والإدارة يعلن وظائف بجامعة العريش

تزامنا مع تذكار مجمع أفسس، كيف واجهت الكنيسة بدعة نسطور

منوعات

المزيد

دولة آسيوية تسجل أول حالة إصابة بمرض جدري القردة

قرويون يربطون ثعبانًا ساما ويحرقونه حيًا في الهند،اكتشف السبب

إحصائيات رسمية: 25 ألف مهاجر وصلوا بريطانيا منذ بداية 2024

شرطيات تركيات ينقلن مجرمًا بسيارة مخصصة للحيوانات لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأثنين 23-09-2024 في الأسواق

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

بكام طن الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم؟

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد تعيينه أمينا لمجمع البحوث الإسلامية.. من هو الدكتور محمد عبد الدايم الجندي؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 24-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 24-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 24-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية