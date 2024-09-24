ماجد المهندس يطرب الجمهور السعودي بـ "تناديك" (فيديو)

تألق المطرب العراقي ماجد المهندس خلال حفل الليلة الذي أحياه بالمملكة العربية السعودية ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي.

وشدا ماجد المهندس بباقة من أجمل أغنياته من بينها أغنية “تناديك” وسط حضور جماهيري كبير.

وتشهد المملكة سلسلة حفلات هذه الفترة لعدد من من النجوم، ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 94.

أحدث أغنيات ماجد المهندس

ومؤخرًا طرح المطرب ماجد المهندس، أغنيته “قولوله لو زعلان” من فيلم جوازة توكسيك، بطولة الفنان محمد أنور، وكانت المرة الأولى التي يغني فيها باللهجة المصرية.

والأغنية من كلمات كلمات محمد البوغة، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق عبد الجبار.