ماجد المهندس يطرح أغنيته الجديدة "انصاص مشاوير" (فيديو)

طرح المطرب العراقي ماجد المهندس أحدث أغنياته بعنوان “انصاص مشاوير” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

والأغنية من فيلم “بضع ساعات في يوم ما” بطولة هشام ماجد، والذي يطرح في دور العرض السينمائي يوم 26 ديسمبر الجاري.

في وقت سابق أحيا المطرب العراقي ماجد المهندس حفلا بالمملكة العربية السعودية ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي.

وشدا ماجد المهندس بباقة من أجمل أغنياته من بينها أغنية “تناديك” وسط حضور جماهيري كبير.

أحدث أغنيات ماجد المهندس

ومؤخرًا طرح المطرب ماجد المهندس، أغنيته “قولوله لو زعلان” من فيلم جوازة توكسيك، بطولة الفنان محمد أنور، وكانت المرة الأولى التي يغني فيها باللهجة المصرية.

والأغنية من كلمات كلمات محمد البوغة، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق عبد الجبار.

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