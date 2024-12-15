الأحد 15 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

عرض مسرحية "الباشا" لـ كريم عبد العزيز على مسرح بكر الشدي بالسعودية

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

يشارك الفنان كريم عبد العزيز في موسم الرياض المقام حاليًا بالمملكة العربية السعودية، حيث يقوم ببطولة مسرحية جديدة تحمل اسم “ الباشا”، والتي تعرض على مسرح بكر الشدي يوم 25 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 1 يناير.

ويشارك في بطولة المسرحية الفنانة هنا الزاهد وويزو وحاتم صلاح وهيدي كرم ومصطفى البنان وآخرون 

عرض بيت الروبي فى ليلة رأس السنة

 من جانب آخر، يعرض للفنان كريم عبد العزيز أحدث أحدث أفلامه “بيت الروبي” والذي يترأس بطولته مع كريم محمود عبدالعزيز، وذلك لأول مرة عبر التليفزيون من خلال قناة اون فى ليلة رأس السنة 31 ديسمبر الجاري.

قصة فيلم بيت الروبي 

ويقدم فيلم بيت الروبي فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حاليًا ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة. 

وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.

 

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