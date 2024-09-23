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ثقافة وفنون

التجهيزات النهائية لحفل ماجد المهندس في اليوم الوطني السعودي (فيديو)

ماجد المهندس، فيتو
ماجد المهندس، فيتو

يحيي الليلة المطرب العراقي ماجد المهندس حفلا في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، ضمن احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 94.

ونشر حساب شركة روتانا عبر منصة X مقطع فيديو لمسرح الحفل، يرصد التجهيزات النهائية قبل انطلاقه، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور جماهيري كبير.

أحدث أغنيات ماجد المهندس

 

ومؤخرا طرح المطرب ماجد المهندس، أغنيته “قولوله لو زعلان” من فيلم جوازة توكسيك، بطولة الفنان محمد أنور، وكانت المرة الأولى التي يغني فيها باللهجة المصرية.

 

والأغنية من كلمات كلمات محمد البوغة، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق عبد الجبار.

 

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